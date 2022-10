Sebastian Burduja, interimar la Educație: Sunt conștient de provocări

Sebastian Burduja a afirmat că îl onorează propunerea premierului Nicolae Ciucă de a prelua ca interimar portofoliul de ministru al Educaţiei şi că este recunoscător pentru încredere şi este conştient de provocări.

"Misiunea mea este să asigur funcţionarea administrativă a Ministerului Educaţiei pe perioada interimarului", a scris Burduja pe pagina sa de Facebook.



El a declarat că nicio reformă nu este simplă şi nicio schimbare de "paradigmă" nu e acceptată de toată lumea.



"Dar toate acestea trebuie făcute, iar fără 'România Educată' nu poate exista România Viitorului. Diferenţa între un politician oarecare şi un om politic care are o şansă să scrie pagini de istorie stă într-un singur cuvânt: asumare", a susţinut ministrul.



Acesta i-a mulţumit ministrului demisionar al Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, pentru implicare.



"Am lucrat alături de Sorin Mihai Cîmpeanu în Guvern şi îi mulţumesc pentru implicare. L-am văzut de multe ori la treabă, inclusiv în nopţile de dinaintea examenelor naţionale. A pus suflet în ceea ce a făcut ca ministru, inclusiv în zecile de dezbateri ale legilor învăţământului, în toată ţara. A ţinut deschise şcolile în pandemie, a crescut semnificativ premiile pentru olimpici, iar în sectorul 1 a făcut ceea ce mulţi alţii nu şi-au asumat (iar unii şi-au arogat doar meritele): redeschiderea bazei Cireşarii pentru comunitate. Sorin Cîmpeanu este şi membru al PNL Sector 1 şi îi mulţumesc pentru colegialitate", a mai scris Sebastian Burduja.



Potrivit acestuia, Partidul Naţional Liberal are resursele necesare pentru continuarea reformelor "curajoase" în educaţie.



"Sunt convins de asta. Până atunci, prioritatea mea este gestionarea cu răspundere a treburilor de la MCID şi Ministerul Educaţiei", a mai susţinut ministrul.



Preşedintele Klaus Iohannis a semnat, vineri, decretul prin care ministrul Cercetării, Inovării şi Digitalizării, Sebastian Burduja, este desemnat ministru interimar al Educaţiei. De asemenea, şeful statului a semnat decretul prin care ia act de demisia lui Sorin Cîmpeanu, ministrul Educaţiei, şi se constată încetarea funcţiei de membru al Guvernului.

