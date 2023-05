Profesorii din România vor intra în grevă generală pe 22 mai, după ce s-au acumulat mai multe nemulțumiri de-a lungul ultimilor ani cu privire la salariile pe care le încasează și la condițiile din învățământ. Iată cât câștigă profesorii din România, comparativ cu dascălii din alte țări din Europa.

Nu de puține ori, salariile profesorilor au reprezentat un motiv de dispută între sindicaliștii din învățământul românesc și autorități. Nemulțumiri au ajuns, însă la un apogeu pentru că liderii de sindicat vor intra într-o grevă de avertisment pe 17 mai, urmând ca pe data de 22 mai cadrele didactice din toată țara să intre în grevă generală.

„Nu se poate că în anul 2023 un profesor debutant că câștige 2.500 de lei, în condițiile în care un necalificat câștigă de la 4.000 de lei în sus. Aceasta nu e o țară normală”, a declarat Simion Hăncescu, liderul Federației Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI).

Cel mai mic salariu încasat de un dascăl, în România este cel al unui profesor debutant, care câștigă 4.098 lei brut (2.397 net), dacă are studii superioare de lungă durată. De asemenea, un institutor debutant, care are o experiență de până la un an, va avea salariul de bază de 4.089 lei, similar cu cel al unui profesor debutant.

Ce țări din Europa își plătesc cel mai bine profesorii

În Europa, salariile anuale brute din învățământul secundar inferior au variat de la aproximativ 4.233 de euro în Albania la 69.076 de euro în Luxemburg în 2020/2021, potrivit datelor de țară compilate de Comisia Europeană/EACEA/Eurydice.

Cel mai recent raport Eurydice oferă, de asemenea, cifre pentru perioada 2009/2010. La acea dată, salariile brute anuale inițiale ale cadrelor didactice variau de la 2.743 de euro în România la 63.895 de euro în Luxemburg. Media în 26 de țări ale UE era de 19.563 de euro în 2009/2010.

Sursa foto: Pixabay

