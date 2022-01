Salarii profesori 2022. Cât câștigă dascălii la început de carieră

Nu de puține ori, salariile profesorilor au reprezentat un motiv de dispută între sindicaliștii din învățământul românesc și autorități. Inițial, odată cu începutul lui 2022, salariile profesorilor erau programate să crească cu 8%, după ce Ministerul Finanțelor a modificat proiectul de ordonanță care inițial inițial veniturile cadrelor didactice.

Nemulțumiți de condițiile de muncă și de salarii, dascălii au intrat într-o grevă de avertisment chiar la începutul acestui an. Ministrul Educației, a anunțat că ar putea urma o nouă rundă de negocieri în care dascălii din România și-ar putea revendica majorările salariale promise. La rectificarea bugetară s-ar putea găsi soluții pentru plata salariilor cadrelor didactice, la nivelul stabilit prin lege, a transmis ministrul, la scurt de la greva de avertisment.

Wall-Street.ro a creat un calculator de salarii, ce poate fi accesat AICI

Cel mai mic salariu încasat de un dascăl, în România este cel al unui profesor debutant, care câștigă 4.098 lei brut (2.397 net), dacă are studii superioare de lungă durată. De asemenea, un institutor debutant, care are o experiență de până la un an, va avea salariul de bază de 4.089 lei, similar cu cel al unui profesor debutant.

În cele ce urmează vă vom prezenta salariile încasate de profesorii din România, aflați la început de drum, referindu-ne la cei care au, în principal, o experiență de muncă de până în cinci ani.

Nr. crt. Funcția didactică și gradul didactic Nivelul studiilor Vechimea în învățământ Salariul de bază (RON) Gradația 0 1 Profesor studii superioare de lungă durată grad didactic I S 1-5 ani 4.372 2 Profesor studii superioare de lungă durată grad didactic II S 1-5 ani 4.235 3 Profesor studii superioare de lungă durată, grad didactic definitiv S 1-5 ani 4.144 4 Profesor studii superioare de lungă durată debutant S până la 1 an 4.098 5 Profesor studii superioare de scurtă durată, grad didactic I SSD 5-10 ani 4.235 6 Profesor studii superioare de scurtă durată, grad didactic II SSD 1-5 ani 4.098 7 Profesor de studii superioare de scurtă durată, cu grad didactiv definitiv SSD 1-5 ani 4.052 8 Profesor de studii superioare de scurtă durată, debutant SSD până la 1 an 4.007 9 Institutor, maistru, instructor, studii superioare de lungă durată, grad didactic I S 5-10 ani 4.280 10 Institutor, maistru, instructor, studii superioare de lungă durată, grad didactic II S 1-5 ani 4.189 11 Institutor, maistru, instructor, studii superioare de lungă durată, grad didactic definitiv S 1-5 ani 4.144 12 Institutor, maistru, instructor, studii superioare de lungă durată, debutant S până la 1 ani 4.098 13 Institutor, maistru, instructor, studii superioare de scurtă durată, grad didactic I SSD 5-10 ani 4.144 14 Institutor, maistru, instructor, studii superioare de scurtă durată, grad didactic II SSD 1-5 ani 4.098 15 Institutor, maistru, instructor, studii superioare de scurtă durată, grad didactic definitiv SSD 1-5 ani 4.052 16 Institutor, maistru, instructor, studii superioare de scurtă durată SSD până la 1 ani 4.007 17 Învățător, educatoare, maistru- instructor; (cu nivel liceal), grad didactic I M 1-5 ani 4.098 18 Învățător, educatoare, maistru- instructor; (cu nivel liceal), grad didactic II M până la 1 an 4.052 19 Învățător, educatoare, maistru- instructor; (cu nivel liceal), debutant M 1-5 ani 3.916 20 Profesor, învățător, maistru-instructor (cu studii de nivel liceal, fără pregătire de specialitate) M până la 1 an 3.916 21 Profesor, învățător, maistru-instructor (cu studii de nivel liceal, fără pregătire de specialitate) M 1-5 ani 3.961

Legendă: S= studii superioare ; SSD= Studii superioare de scurtă durată; M= Studii medii

Notă: Funcțiile se ocupă potrivit prevederilor Legii Educației Naționale nr.1/2011

