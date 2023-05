Ministrul educației: Orice absolvent trebuie să poată să aleagă între două împrumuturi la bancă

Ministerul Educaţiei are la dispoziţie un milliard de euro pentru modernizarea a 5.700 de şcoli, a afirmat marţi seară ministrul Ligia Deca. Tot ministrul educației a punctat că elevii trebuie să aibă competențe de bază în ambele laturi ale materiei: atât la științe și matematică, cât și într-ale disciplinelor socio-umane.

"Avem un miliard de euro care va merge în 5.700 de şcoli, unde vom vedea mobilier nou, dotări noi şi, în sfârşit, vom vedea laboratoare de ştiinţe şi laboratoare de ultimă tehnologie pentru toţi elevii. Pentru că asta a fost ideea, să schimbăm faţa şcolii româneşti, să terminăm cu problema infrastructurii, să facem din nou atractive ştiinţele şi alte materii prin nivelul de dotare corespunzător pe care îl au", a susţinut Deca la Digi 24 TV.



Ea a precizat că au fost două apeluri în desfăşurare, unul pentru dotări, săli de clasă, laboratoare de ştiinţe, ateliere de practică, echipamente sportive, care a fost dedicat tuturor şcolilor, şi un alt apel pentru smart Lab-uri doar pentru licee, "care sunt laboratoare de dezvoltare tehnologică înaltă, laboratoare unde să poată elevii să aibă predare prin realitate virtuală sau realitate augmentată, robotică ş.a.m.d.".



"De exemplu, astăzi am făcut publice rezultatele apelului pentru smart Lab-uri, astăzi liceele ştiu că vor avea sau nu - dar majoritatea au - aceste laboratoare inteligente. În câteva zile vom avea rezultatele şi pentru dotări, se intră în proces de contractare şi până pe 6 iunie ar trebui să avem contractate toate fondurile necesare pentru a începe achiziţiile pentru aceste săli de clasă, laboratoare. Practic, până la anul vom avea altă faţă a şcolilor", a precizat ministrul Educaţiei.

Deca: Toți absolvenții trebuie să dețină competențe de bază în discipline socio-umane, dar și în științe și matematică

"Ne dorim ca orice absolvent de liceu să aibă competenţe de bază atât în ceea ce înseamnă matematică şi ştiinţe, cât şi în discipline socio-umane. Mai pe şleau, orice absolvent trebuie să poată alege între două împrumuturi de la bancă, care este cel mai avantajos, trebuie să înţeleagă fenomenul încălzirii globale, măcar la nivel de termeni generali, şi trebuie să înţeleagă care este diferenţa, de exemplu, între instituţiile statului, apropo de socio-umane. Nu este vorba despre lucruri complicate, ci despre a testa cu admis - respins, un nivel de bază, un nivel funcţional, în aşa fel încât orice absolvent de liceu să poată funcţiona în societate normal. Asta înseamnă că sigur vom avea în planurile-cadru disciplinele care să asigure acest lucru, dar asta nu înseamnă că la uman vor face multe ore de ştiinţă sau matematică, vor face un minim necesar pentru acest profil al absolventului", a precizat Deca la Digi 24 TV.

Ea a adăugat că procesul de revizuire a planurilor-cadru pentru liceu va începe imediat după ce legile educaţiei vor fi promulgate. "Procesul de revizuire a planurilor-cadru pentru liceu va debuta imediat ce legile educaţiei sunt promulgate. Asta am şi spus, avem legea nouă, cu o filozofie nouă, regândim planul-cadru şi programele, ca apoi să se desfăşoare liceul pe noile programe şi abia după aceea vom avea examenul de bacalaureat pe o nouă formulă", a explicat ministrul.

Întrebată ce se va întâmpla cu psihologia, logica, filosofia, dacă acestea dispar complet sau vor fi comasate, Deca a spus că este nevoie de aceste discipline socio-umane şi a subliniat că nu a existat nicio intenţie oficială a Ministerului Educaţiei de a le elimina.

"Exclus, avem nevoie de toate aceste discipline socio-umane, mai ales având în vedere nevoia democratică de a putea să înţelegi anumite fenomene. Am discutat chiar ieri cu reprezentanţii Facultăţii de Filozofie de la Universitatea din Bucureşti, am avut o discuţie aşezată pe acest subiect, am explicat că nu a existat nicio intenţie oficială a Ministerului Educaţiei de a elimina aceste discipline. Sigur, ne uităm cum se pot ele integra cât mai bine în noile planuri-cadru şi cât mai aproape de nevoia elevilor. Am avut această discuţie, de ce să segmentăm, să facem în clasa a IX-a o disciplină, în clasa a X-a alta, poate că putem să facem modular elemente, în aşa fel încât să fie adecvat pentru vârstă şi pentru logica planului-cadru. De asemenea, am mai adus în discuţie că poate unele elemente, de exemplu, etica s-ar putea studia la un nivel adecvat vârstei şi în gimnaziu. Nu cred că ar trebui să aibă primele elemente de etică elevii doar la liceu", a punctat Deca.

