Educație: A doua zi de grevă generală în școli. Amenințări cu ieșirea masivă în stradă

Sindicatele din Educaţie continuă marţi greva generală şi ameninţă că vor ieşi masiv în stradă, dacă Executivul nu vine cu propuneri care să soluţioneze problemele cu care aceştia se confruntă.

"Atenţionăm Guvernul României că, dacă în perioada imediat următoare nu se implică serios în soluţionarea problemelor care fac obiectul grevei generale din învăţământ şi nu vine cu propuneri care să fie acceptate de membrii de sindicat, salariaţii din educaţie sunt hotărâţi ca, în paralel cu greva generală, să iasă masiv în stradă", au transmis membrii Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ, Federaţiei Sindicatelor din Educaţie "Spiru Haret" şi cei ai Federaţiei Naţionale Sindicală "Alma Mater", conform Agerpres.ro.



Cele trei federaţii, în numele salariaţilor din învăţământ ale căror drepturi şi interese le reprezintă, au respins duminică "aşa-zisa ofertă a Guvernului României".



"Nu avem nevoie de ajutoare sociale! Nu suntem asistaţi social! Avem nevoie de salarii decente! Nu am decis să facem grevă peste noapte! Nu facem jocuri politice! Este greva oamenilor şcolii, este greva celor peste 200.000 de angajaţi din învăţământ, care s-au săturat de nepăsarea guvernanţilor. Este greva celor care spun răspicat: Aşa nu se mai poate! Acum, mai mult ca oricând, este important să dăm dovadă de unitate. Le mulţumim pentru susţinere şi înţelegere părinţilor şi elevilor!", afirmă sindicaliştii.



Reprezentanţii Guvernului au propus în întâlnirea de duminică cu liderii sindicatelor stimulente financiare pentru debutanţi şi cadrele didactice titulare din unităţile de învăţământ aflate în zone defavorizate.



Executivul şi-a menţinut totodată angajamentul de a majora salariile până la maximul grilei personalului nedidactic inclus Anexa 8, in completarea aplicării Legii salarizării nr. 153. Această măsură care vizează creşterea veniturilor va fi extinsă şi pentru celelalte categorii de salariaţi din Anexa 8.



"Guvernul îşi asumă ca Educaţia să continue a fi prioritatea numărul unu în îndeplinirea obiectivelor prin programul de guvernare şi în eliminarea inechităţilor din legea salarizării. În acest sens, va fi asumat un calendar astfel încât, până la data de 15 iulie, la nivelul Ministerului Muncii să fie finalizat proiectul noii legi a salarizării, pentru a putea demara dialogul cu partenerii sociali, astfel încât, la 1 septembrie să poată fi înaintat Parlamentului României pentru aprobare", se preciza în comunicatul transmis duminică de Executiv.



În acelaşi context, ministrul Muncii, Marius Budăi, a declarat luni că liderii coaliţiei sunt dispuşi să se vadă "oricând, acum şi imediat" cu profesorii care sunt în grevă pentru soluţionarea problemelor şi reluarea cursurilor, menţionând că ordonanţă de urgenţă care pune în practică ceea ce Guvernul a anunţat duminică la negocierea cu liderii din Educaţie este finalizată şi va fi pusă în transparenţă publică luni seara sau marţi dimineaţa.



"Acea ordonanţa de urgenţă este gata deja şi probabil până diseară sau mâine dimineaţă, cel târziu, va fi pusă în transparenţă publică. Trebuie să respect avizarea internă, este o procedură legislativă, nu pot posta în transparenţă decizională până nu am avizarea internă din minister. Aşa cum s-a discutat Anexa opt va fi închisă, privitoare la Legea salarizării. Ce s-a discutat despre acele persoane din Educaţie care sunt personal auxiliar şi nedidactic sunt cuprinse în Anexa 8 şi vor primi acele majorări până la concurenţa sumei din închiderea pe final de 2022 a Legii salarizării. (...)", a mai spus ministrul Muncii.



La rândul său, purtătorul de cuvânt al Executivului, Dan Cărbunaru, a precizat că Guvernul Ciucă a alocat pentru Educaţie un buget mai mare cu 2 miliarde de lei în 2022, faţă de cel din 2021, iar cel din 2023 "este cel mai mare buget alocat Educaţiei în ultimii 30 de ani".



În ceea ce priveşte Legea salarizării unitare, ministrul Muncii a afirmat că aceasta este aferentă cererii de plată numărul patru din PNRR, însă liderii coaliţiei au hotărât ca până la 15 iulie 2023 să fie gata analiza cu Banca Mondială, respectiv să fie finalizat şi proiectul. În perioada 15 iulie - 31 august vor avea loc dezbaterile cu toate sindicatele pe această lege, după care va fi depusă în Parlament la 1 septembrie.



Greva generală din învăţământ a fost declanşată luni, 22 mai, când peste 150.000 de cadre didactice şi circa 70.000 personal didactic auxiliar şi nedidactic au recurs la această formă de protest.

Sursa foto: Agerpres Foto

