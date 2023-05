Reprezentanți ai părinților și elevilor: Nu considerăm util ca greva să continue

Preşedintele Federaţiei Naţionale a Asociaţiilor de Părinţi din Învăţământul Preuniversitar, Iulian Cristache, a declarat marţi la Guvern că nu consideră util ca greva cadrelor didactice să continue şi că există pericolul amânării examenelor naţionale.

"Categoric, este o situaţie conflictuală, pe care trebuie să o rezolvăm pe bază de dialog, dialog între Guvernul României şi între reprezentanţii sindicatelor. Dacă vom întârzia mai mult de o săptămână, este destul de periculos pentru viitorul acestor copii, în sensul în care ştim foarte bine că avem un calendar agreat referitor la structura anului şcolar, un calendar care trebuie să ducă în final la susţinerea celor două examene naţionale. Şi nu considerăm util că această grevă ar trebui să continue, în sensul în care examenele pot fi amânate. Nu are voie nimeni să se joace cu un an din viaţa acestor elevi, este dreptul lor să susţină aceste examene şi de aceea am dorit să ne întâlnim cu reprezentanţi de la nivelul Guvernului", a spus Cristache, conform Agerpres.ro.



În opinia sa, calendarul examenelor naţionale va fi respectat.



"Sunt sigur că aceste examene vor putea fi susţinute. Poate în cel mai rău caz, decalarea lor. Cred că se va respecta actualul calendar făcut de Ministerul Educaţiei. Nu cred că vor suferi o decalare. (...) Dacă sindicatele vor merge cu această grevă două, trei săptămâni, eu cred că dacă va continua săptămâna viitoare, deja este un mare pericol", a afirmat Iulian Cristache.



El a mai spus că ar fi de acord şi cu varianta în care profesorii ar opri greva în timpul susţinerii examenelor naţionale.



"Acceptăm orice este în beneficiul elevului. Şi această variantă ar fi bună, în sensul în care elevii pot susţine examenele naţionale", a arătat Cristache.



În ceea ce priveşte recuperarea orelor, el a afirmat că în cazul unei greve de două-trei săptămâni, aceasta s-ar putea face la începutul viitorului an şcolar.



"Dacă vorbim despre o grevă de două-trei săptămâni, cu certitudine că trebuie gândit la începutul anului şcolar următor recuperarea acestor ore", a mai declarat reprezentantul părinţilor.



Preşedintele Consiliului Elevilor, Miruna Croitoru, a afirmat că şi-ar dori ca actuala situaţie să se încheie cât mai repede astfel încât de săptămâna viitoare să reînceapă cursurile.



"Această situaţie nu este benefică pentru nimeni. (...) În momentul în care sindicatele au anunţat că nu mai au încredere în sistem şi că şi-au pierdut încrederea, ne punem întrebarea cum au elevii încredere în sistem sau cum ar putea elevii să aibă încredere în sistem. În condiţiile în care inclusiv profesorii au anunţat că ei nu mai au încredere în sistem, greva fiind tocmai bazată pe această idee. Adică, greva, pe lângă faptul că, OK, venim la şcoală, nu facem ore sau nu venim la şcoală deloc, pentru că nu facem ore deloc sau facem un format hibrid online, depinde de modul în care s-a organizat şcoala respectivă la nivel micro. Însă, pe lângă toate aceste lucruri, inclusiv greva în sine afectează elevii din România, pentru că îşi pierd şi ei din ce în ce mai mult încrederea în sistem", a afirmat reprezentanta elevilor.



În opinia sa, o soluţie "doar de compromis" ar fi ca profesorii să amâne greva pentru susţinerea examenelor naţionale.



"În contextul în care se va amâna greva, dar se vor susţine examenele, vorbim despre o soluţie doar de compromis, cu care am fi de acord pe termen scurt, pentru că ar fi în interesul elevilor, însă trebuie să rezolvăm problema de fapt şi să ajungem la un numitor comun", a subliniat Croitoru.

