Banca Transilvania a raportat pentru primele 9 luni din acest an un profit net de 780 milioane lei, in crestere cu 19% fata de perioada similara din 2016, in contextul cresterii importante a creditarii si a unor expuneri neperformante in scadere.

Pe tot Grupul BT, rezultatul net a fost 829 milioane lei, in crestere de la 698 milioane lei in primele 9 luni din 2016. Activele grupului au ajuns la 55,1 miliarde lei, din care banca contribuie cu 54,9 miliarde lei, in crestere cu 6%. Soldul creditelor a urcat cu 10%, la circa 30 miliarde lei, in timp ce banca a ajuns la depozite de aproape 45 miliarde lei, plus 7% fata de perioada echivalenta din 2016. "Creditele, ca sold, pe toate liniile de business ale bancii, au crescut cu 10% in...