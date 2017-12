Astfel, depozitele in lei ale romanilor au scazut in noiembrie fata de luna precedenta, cu 0,2%, la circa 108 miliarde lei. Fata de noiembrie 2016, soldul depozitelor in lei plasate de populatie a urcat totusi cu 7,9%.

Companiile, pe de alta parte, au depus mai multi bani in banca in noiembrie, cu o crestere pentru sumele in lei de 0,3% (fata de luna precedenta), la 88,68 miliarde lei, si un avans anual de 13%.

Situatia se schimba radical cand vorbim despre depozitele in valuta, ritmul de crestere, atat fata de luna precedenta, cat si fata de perioada similara din 2016, fiind net superior plasamentelor in lei.

Astfel, romanii aveau in noiembrie in banci depozite in valuta (preponderent euro) de aproape 66 miliarde lei (echivalent), cu 2,4% mai mult decat in octombrie si cu 12,7% peste soldul din noiembrie 2016. Companiile au fost la fel de interesate sa isi plaseze banii in valuta, generand o crestere de 1,8% fata de octombrie si de 17,3% fata de anul precedent, pana la un sold de 30,68 miliarde lei (echivalent).

Este de mentionat, insa, ca multe companii importatoare isi tin o parte dintre lichiditati in valuta pentru a-si putea plati furnizorii la termenele scadente.

Cursul de schimb, in continua crestere de la inceputul anului, este probabil factorul decisiv in optiunea populatiei si a firmelor de a plasa mai multi bani in depozitele in valuta. Este practic o metoda prin care consumatorii anticipeaza un 2018 mult mai provocator in ceea ce priveste evolutia leului si iau in calcul si perspectivele inflationiste.

Leul s-a depreciat de la inceputul anului cu aproape 6%, de la un curs de circa 4,40 lei/euro, la aproape 4,66 lei/euro pe final de an, si ameninta sa ajunga in cel mai optimist scenariu la 4,7 lei/euro la final de 2018.

Sursa foto: pixabay.com