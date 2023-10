O bancă oferă dobânzi bancare mai mari la depozitele pe 3 și 6 luni - ofertă valabilă o singură săptămână

Clienții Oferta Raiffeisen Bank care deschid online un depozit la termen de 3 luni în lei sau de 6 luni în euro primesc și un bonus special la dobânda standard, de 0,2% pentru depozitele in lei si, respectiv de 0,4%, pentru depozitele in euro. Astfel, clienții pot deschide un depozit la termen de 3 luni în lei cu o dobândă de 6,3% pe an, respectiv un depozit la termen de 6 luni în euro cu o dobândă de 3% pe an.