In 2016, Mastercard a adus, in premiera in Romania, evenimentul Bank of the Year, un concurs in care liderul in tehnologii financiare a premiat bancile si IFN-urile din piata locala pentru realizarile deosebite din cursul anului precedent. wall-street.ro a sustinut acest proiect inca de la inceput, intr-un demers asumat de a incuraja profesionalismul si calitatea in sectorul bancar romanesc.

De la prima editie, Mastercard Bank of the Year s-a remarcat prin transparenta si profesionalism, fiind printre putinele competitii din piata bancara romaneasca care are sustinerea unor jurati de top, din mediul financiar si antreprenoriat.

“Juriul, fara doar si poate, acorda un plus de prestanta evenimentului prin impartialitatea sa, prin profesionalismul sau, fiind format, in parte, din autoritati, si pe de alta parte din business, antreprenori, conducatori de companii mari, oameni care au o intelegere profunda asupra modului in care ar trebui sa functioneze sistemul financiar din Romania”, sustine Cosmin Vladimirescu, general manager Mastercard Romania.

El a remarcat faptul ca membrii juriului de la editiile precedente au fost foarte interesati sa testeze si sa parcurga toate aplicatiile, in pofida unor agende foarte incarcate in randul managerilor.

Bancile din Romania au o misiune mult mai grea decat bancile din afara. Rolul pe care il are sistemul financiar in economia romaneasca este unul extrem extrem de important, mai ales in perioada aceasta, si trebuie sa le recunoastem meritele – Cosmin Vladimirescu

Printre cei care au jurizat primele 2 editii ale competitiei se numara Lucian Croitoru (consilierul guvernatorului BNR), Adrian Nicolaescu (Marketing Director Mega Image), Iulian Stanciu (CEO eMAG), Camelia Ene (CEO Mol Romania), Gabriela Matei (General Manager Microsoft Romania), Sorin Mindrutescu (Country Leader Oracle) sau Marius Ghenea (Director de Investitii 3TS Capital Partners).

“Stim ca jurizarea se face de catre un juriu total independent, format din oameni care nu lucreaza in sistemul bancar. Sunt oameni ancorati in realitatea sociala si economica a tarii si este un feedback de calitate pe care noi, ca sistem bancar, il primim. Cu siguranta ajuta la dezvoltarea serviciilor financiare din piata locala”, a declarat intr-un testimonial Marian Ignat, Head of Digital in cadrul BCR, institutie care a adjudecat anul trecut 4 premii.

Anul acesta, juriul va fi anuntat incepand cu 6 martie, data limita pentru depunerea aplicatiilor din partea bancilor.

“Mediul bancar este competitiv si, pe buna dreptate, aceasta competitie se simte! Desigur, este loc de jucatori noi, dar diversitatea este prezenta in piata”, a declarat si Dan Suciu, purtatorul de cuvant al Bancii Nationale a Romaniei.

De aceea, considera Suciu, astfel de evenimente si premiile pentru reusitele bancilor sunt binevenite si "aduc spiritul de competitie si fairplay-ul in banking".