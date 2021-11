Visa lansează pachetul de sustenabilitate „Visa Eco Benefits”

Inițiativa vizează setarea unor noi standarde în industria plăților în ceea ce privește încurajarea comerțului sustenabil și măsurile de contracarare a schimbărilor climatice. Totodată, este și un răspuns la obiectivele multor clienți care încep să adopte un consum responsabil și un stil de viață prietenos cu mediul.

Pachetul Visa Eco Benefits va fi disponibil mai întâi în Europa, iar în cursul anului viitor va fi extins la nivel global pentru clienții Visa. Acesta le va permite emitenților Visa să adauge beneficii axate pe sustenabilitate produselor Visa existente, de credit sau debit pentru consumatori, permițând acestora să înțeleagă impactul cheltuielilor lor asupra mediului. Printre funcționalitățile disponibile în pachet se numără:

Calculatorul amprentei de carbon: informații oferite de ecolytiq deținătorilor de carduri privind amprenta de carbon estimată a cheltuielilor lor, inclusiv un nou scor de temperatură care le permite să înțeleagă impactul cheltuielilor asupra mediului și modul în care obiceiurile lor de consum contribuie la atingerea obiectivului Acordului de la Paris privind schimbările climatice de a limita încălzirea globală la 1,5°C.

Compensarea emisiilor de carbon: capacitatea clienților de a compensa impactul emisiilor de gaze cu efect de seră pe care le produc.

Educație personalizată pentru clienți despre cum să încurajeze un consum mai sustenabil.

Materiale sustenabile pentru carduri, inclusiv o colaborare cu CPI Card Group și chitanțe digitale.

Donații către organizațiile de mediu atunci când sunt folosite cardurile Visa, inclusiv către One Tree Planted, o organizație non-profit care sprijină eforturile de reîmpădurire la nivel global.

Recompense extinse pentru comportamente sustenabile.

„La Visa, conștientizăm urgența schimbărilor climatice și ne implicăm activ într-o nouă etapă de creștere economică sustenabilă și favorabilă incluziunii”, a menționat Charlotte Hogg, Executive Vice President și Chief Executive Officer, Visa Europe. „Ca motor al comerțului global, avem oportunitatea de a colabora cu clienți și parteneri din întreaga lume pentru a integra sustenabilitatea în ecosistemul de plăți și a sprijini alegerile pe care consumatorii și companiile le fac.”

Potrivit unui studiu recent GlobeScan, realizat pe un eșantion de 31.000 de persoane din 31 de țări, consumatorii continuă să aibă ambiții mari privind o viață sustenabilă. Conform cercetărilor Visa în rândul deținătorilor de carduri, aceste aspirații înalte privind o viață sustenabilă vizează și serviciile bancare și plățile.

De exemplu, majoritatea deținătorilor de carduri intervievați din S.U.A. au fost de acord că sustenabilitatea este importantă pentru ei, 62% dintre aceștia declarând că este foarte probabil sau oarecum probabil să solicite un card bazat pe sustenabilitate, iar această tendință este și mai accentuată în cazul generației "millennials". În Europa, atunci când vine vorba de alegerea unui card, consumatorii au considerat caracteristicile legate de sustenabilitate ca fiind cele mai importante după beneficiile tradiționale ale cardului, precum protecția împotriva fraudei și acceptarea.

Pachetul Visa Eco Benefits se înscrie în eforturile Visa la nivel global de a fi o companie cu un impact pozitiv asupra mediului, care își folosește produsele, serviciile, datele, rețeaua și brandul pentru a încuraja comerțul sustenabil și pentru a sprijini tranziția către o economie cu emisii scăzute de carbon. La începutul acestui an, Visa și-a asumat angajamentul de a atinge emisii nete zero până în 2040, cu zece ani înaintea obiectivului Acordului de la Paris privind schimbările climatice.

„Sustenabilitatea este provocarea vremurilor actuale, dar și una dintre cele mai mari oportunități pentru industria financiară”, a afirmat și Ulrich Pietsch, co-fondator și director executive al ecolytiq. „Echipată cu instrumentele potrivite, cum ar fi pachetul Visa Eco Benefits, industria financiară devine forța motrice pentru schimbare, educând milioane de consumatori cu privire la impactul lor asupra mediului și permițându-le să acționeze concret pentru a construi viitorul sustenabil pe care îl merităm cu toții.”

Pachetul de beneficii eco Visa este cea mai recentă inițiativă a companiei în demersurile sale în domeniul sustenabilității. Eforturile Visa au fost recunoscute prin includerea companiei în Dow Jones Sustainability North American Index (Indexul de sustenabilitate nord-american Dow Jones), America’s Most Responsible Companies (Cele mai responsabile companii din America) și 100 Most Just Companies (100 Cele mai corecte companii).

Sursa foto: Tony Stock / Shutterstock.com

