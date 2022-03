Donațiile directe pentru refugiații ucrainieni sunt posibile prin aplicația Raiffeisen Bank

Raiffeisen Bank România pune la dispoziția clienților săi o opțiune de donație rapidă în aplicația de mobil Smart Mobile pentru a veni în ajutorul refugiaților din Ucraina, împreună cu Fundația United Way România. Cei peste 1 milion de clienți ai serviciilor digitale Raiffeisen Bank vor putea dona pentru Fondul de Urgență lansat de United Way, care sprijină familiile care fug din calea războiului din Ucraina.

Clienții Raiffeisen Bank se vor putea astfel alătura eforturilor United Way, care oferă asistență familiilor refugiate în România sau aflate în tranzit în țara noastră: de la servicii de transport din centrele de triaj către centrele de cazare, alimente, medicamente sau produse sanitare și de igienă, perne, cearșafuri, pături/saci de dormit, lapte praf, scutece pentru cei mici etc.

Donația în aplicația Smart Mobile se face din secțiunea “Plăți”, cu căutarea cuvintelor ”Ajutor pentru Ucraina” sau ”United Way”. Datele fundației sunt completate automat, donatorul stabilește suma cu care vrea să contribuie și poate scrie și un mesaj pentru refugiați sau pentru United Way.

”Contextul ultimelor zile ne-a arătat că „Împreună” e singura opțiune pe care o avem în această situație. Clienții care vor să ajute prin donații individuale oricât de mici o pot face acum foarte rapid, direct în aplicația Smart Mobile, iar cu acești bani Fundația United Way va procura produse de primă necesitate pentru refugiați ”, declară Corina Vasile, director de Comunicare și Sustenabilitate Raiffeisen Bank.

Pandemia ne-a învățat că doar uniți putem face față unei tragedii. Acum, din nou, unitatea poate schimba destine. United Way România intervine atât pe termen scurt prin răspuns la nevoile imediate identificate, cât și pe termen mediu, pentru că urmările războiului au ecou de durată și e necesar să fim în continuare prezenți. Stă în puterea noastră să-i sprijinim pe cei care au cel mai mult nevoie în aceste clipe. Mulțumim tututor celor care aleg să doneze prin aplicația Smart Mobile, precum și Raiffeisen Bank pentru activarea acestei opțiuni”, spune Adriana Dobrea, Director Executiv United Way România.

United Way este partener Raiffeisen Bank încă din 2004. În fiecare an, banca și angajații fac donații ca peste 1.100 de copii din medii vulnerabile să nu abandoneze școala și să obțină rezultate mai bune la învățătură, în cadrul programului de prevenție a abandonului școlar ”Învață să reușești”. Programul este finanțat prin donațiile directe ale angajaților Raiffeisen Bank, pe care banca le dublează, iar împreună ajungem la 100.000 euro în fiecare an.

Raiffeisen Bank Romania este alături de cetățenii ucraineni care se refugiază în România sau se află în tranzit în țara noastră

Pe lângă opțiunea de donație rapidă în Smart Mobile, Raiffeisen Bank sprijină cetățenii ucraineni refugiati în România prin acces la servicii bancare esențiale, fără costuri. Pentru cardurile emise în Ucraina, plățile la POS-urile băncii și retragerile de numerar de la ATM/MFM-urile băncii au costuri 0. De asemenea, cetățenii ucraineni își pot deschide un cont curent cu card de debit atașat, în lei, emis pe loc, în orice agenție a băncii, pe baza pașaportului sau a actului de identitate ucrainean, valide. Informațiile necesare sunt disponibile pe site-ul băncii în ucraineană, engleză și română.

Raiffeisen Bank este alături de colegii de la Raiffeisen Bank Ucraina

Raiffeisen Bank România a alocat un fond 1,5 milioane de lei pentru a-i ajuta pe colegii din Raiffeisen Bank Ucraina, precum și pe familiile acestora, care trec granița în România, fie că au ca destinație finală o altă țară, fie că vor să rămână în România. Până acum, Banca a acordat asistență de urgență pentru 25 de colegi din Ucraina și familiile lor cu transport, hrană, medicamente și cazare. Se așteaptă ca numărul să crească în următoarea perioadă și se fac pregătiri pentru oferirea ajutorului pe termen scurt și lung. 25 de angajați Raiffeisen Bank România s-au deplasat la 10 puncte de frontieră și oferă ajutor direct celor veniți din Ucraina.

