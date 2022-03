Dăianu: România intră și ea într-un regim de mobilizare specific unei economii de război, ca membră a UE și NATO

Lumea se află într-o nouă stare de Război Rece în care este implicată Rusia, după ce Moscova și-a trimis forțele în Ucraina, iar occidentalii au reacționat prin sancțiuni puternice, care au însemnat deconectarea mai multor bănci rusești de la SWITF, înghețarea rezervelor valutare în euro și dolar ale Rusiei și înghețarea activelor acestor bănci, dar și a activelor mai multor oligarhi ruși din țările occidentale.

Se intră într-un nou regim de Război Rece, care poate să aibă și o alură fierbinte, dar care chiar și în această formă rece are implicații economice, sociale. (...) Noi am vorbit deja de război atunci când am definit lupta împotriva pandemiei. Deci suntem acum într-un moment de a intra într-un nou război, care are o dimensiune extrem de fierbinte și urâtă, cea ruso-ucrainiană.

Daniel Dăianu, președinte Consiliul Fiscal