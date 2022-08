Guvernatorul BNR atenționează românii că vremea dobânzilor mici s-a terminat. Isărescu numește acest fenomen unul de normalizare a dobânzilor și spune că o rată a dobânzii normale este cuprinsă între 3-6%. El a adăugat că nu trebuie să le vindem iluzii românilor legate de revenirea la perioada dobânzilor mici.

Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, a declarat că din cauza situațiilor de criză, piețele au suprareacționat și băncile au sărit calul legat de rata ROBOR. Acesta sfătuiește băncile comerciale să asculte sfaturile băncilor centrale legat de creșterea ROBOR și să îl ajusteze în funcție de rata dobânzii de politică monetară.

Isărescu a adăugat că, BNR, împreună cu Guvernul României, încearcă să oprească inflația fără să creeze o recesiune. Pentru acest lucru, Banca Centrală o să folosească toate mecanismele de politică monetară. Acesta a adăugat că românii trebuie să aibă încredere că inflația o să se plafoneze.

Băncile comerciale au sărit calul cu rata ROBOR

„Inflația în România a fost creată de creșterea prețurilor la energie, care nu se vede doar în transport, se vede în toate categoriile”, a declarat Mugur Isărescu.

Rata anuală a inflației a continuat să crească în luna iunie, dar într-un ritm încetinit, așa cum s-a anticipat, urcând la 15,05%, de la 14,49% în luna precedentă, în principal sub influența noilor scumpiri ale alimentelor procesate și combustibililor, parțial contrabalansate de scăderea prețurilor LFO (legume, fructe, oău).

„Perspectiva plafonării şi a descreşterii ratei anuale a inflaţiei are ca resorturi atenuarea impactului şocurilor globale pe partea ofertei, inclusiv în contextul aplicării schemelor de plafonare a preţurilor la energie până în martie 2023, precum şi manifestarea unor ample efecte de bază dezinflaţioniste, alături de influenţele decurgând din probabila restrângere rapidă şi închidere a excedentului de cerere agregată la mijlocul anului viitor, urmată de adâncirea gap-ului PIB în teritoriul negativ", se arată în documentul publicat de BNR.

Dobânzile mari sunt instrumentul băncilor centrale pentru a tempera inflaţia, dar înseamnă şi credit mai scump, consum încetinit şi frânare a creşterii economice.



„Cele mai recente date şi analize indică o cvasi-stagnare a activităţii economice atât în trimestrul II, cât şi în trimestrul III al anului curent, sub impactul războiului din Ucraina şi al sancţiunilor asociate”, susţine BNR.

Rata anuală a inflației CORE2 ajustat a continuat să-și accentueze trendul ascendent în trimestrul II 2022, urcând de la 7,1%în martie la 9,8%, ușor peste nivelul prognozat, în principal sub influența unor noi creșteri ale prețurilor alimentelor procesate. CORE2 ajustat este inflaţia de bază care elimină din calculul IPC (indicele prețului de consum) total o serie de preţuri asupra cărora influenţa politicii monetare este puţin semnificativă sau nulă, precum cele administrate, volatile (legume, fructe, ouă, combustibili), ale produselor din tutun şi ale băuturilor alcoolice.

Riscurile pentru economia României

Potrivit BNR, războiul din Ucraina şi sancţiunile impuse Rusiei rămân o sursă majoră de incertitudini şi riscuri la adresa perspectivei activităţii economice, implicit a evoluţiei pe termen mediu a inflaţiei.

Conform băncii centrale, incertitudini şi riscuri majore sunt asociate şi conduitei politicii fiscale, având în vedere cerinţa continuării consolidării bugetare în contextul procedurii de deficit excesiv şi al tendinţei generale de înăsprire a condiţiilor de finanţare, dar într-o conjunctură economică şi socială dificilă pe plan intern şi global, ce a condus la implementarea mai multor seturi de măsuri de sprijin pentru populaţie şi firme, cu potenţiale implicaţii adverse asupra parametrilor bugetari. Din această perspectivă, deosebit de importante sunt coordonatele preconizatei rectificări bugetare, consideră BNR.

Totodată, instituţia arată că relevante sunt, de asemenea, perspectiva conduitei politicilor monetare ale BCE şi Fed, precum şi atitudinea băncilor centrale din regiune.

BNR a majorat dobânda cheie

Consiliul de Administraţie al Băncii Naţionale a României (BNR) a hotărât majorarea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 5,50% pe an, de la 4,75% pe an, începând cu data de 8 august 2022, informează banca centrală.

De asemenea, BNR a majorat rata dobânzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 6,50% pe an, de la 5,75% pe an, şi a crescut rata dobânzii la facilitatea de depozit la la 4,50% pe an, de la 3,75%.

În afară de întrunirea din august, BNR mai are programate două şedinţe de politică monetară, în octombrie şi noiembrie.

„BNR monitorizează atent evoluțiile mediului intern și internațional și va continua să utilizeze instrumentele de care dispune în vederea îndeplinirii obiectivului fundamental privind stabilitatea prețurilor pe termen mediu”, se arată în comunicat.

