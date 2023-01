Anul 2022 a venit cu o creștere mai lentă pentru industria de e-commerce din România, comparativ cu 2020 și 2021, ani în care evoluția a fost una spectaculoasă. Estimările ARMO(Asociația Română a Magazinelor Online) și GpeC arată o creștere de aproximativ 10% a industriei de e-commerce pentru anul 2022, la aproape 7 miliarde de euro. Pentru a afla cum va arăta o componentă importantă a industriei în 2023, zona de plăți online, am discutat cu Augustin Dobre, CEO al Twispay, brand deținut de către instituția financiară Capital Financial Services S.A., care pregătește anul acesta lansarea unei soluții Buy Now Pay Later.