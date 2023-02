Profitul net înregistrat al Raiffeisen Bank pentru 2022 a fost de 1,2 miliarde de lei, cu 56% mai mare față de anul anterior. Soldul de credite al Raiffeisen Bank a crescut puternic, cu 22%, în 2022 față de anul precedent, ca rezultat al intensificării activității de creditare pentru toate segmentele de clienți. Pentru clienții corporații am înregistrat un avans considerabil pe întreg parcursul anului 2022, soldul de credite s-a consolidat cu 44%, an la an.