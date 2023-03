Cîțu, către Câciu: Sunt companii care-și bat joc de banii românilor. V-ați împrumutat foarte mult

Senatorul PNL Florin Cîţu consideră că ministrul Finanţelor, Adrian Câciu, a avut "cel mai dezastruos mandat din istorie" la conducerea acestui minister şi a atras atenţia că orice taxă plătită, în prezent, de români este una "de solidaritate" din cauza "pierderilor" din sectorul bugetar.

"Orice taxă plătim astăzi este o taxă de solidaritate pentru că susţinem un aparat bugetar neperformant, susţinem pierderi în sectorul bugetar de ani de zile şi sunt companii care îşi bat joc de banii românilor. (...) Întâi să facem curăţenie în aparatul bugetar, să reducem aparatul bugetar şi să avem o performanţă mai bună şi apoi putem să discutăm de alte taxe", a afirmat Cîţu, miercuri, în plenul Senatului, la dezbaterea "Ora Guvernului", la care a participat ministrul Finanţelor, Adrian Câciu, la invitaţia grupului USR, conform Agerpres.ro.



Florin Cîţu susţine că ministrul Finanţelor a avut "un curaj nebunesc să vină în faţa românilor", după ce ar fi avut "cel mai dezastruos mandat din istorie la Ministerul Finanţelor, cu dobânzi de 30 de miliarde de lei pentru un singur an (...) şi cu o sumă de împrumut de 149,4 miliarde de lei, cea mai mare din istorie împrumutată vreodată".



"Trebuie să ştiţi că azi nu aţi venit faţa Parlamentului, ci în faţa românilor. Am trei întrebări. Cum de aţi fost de acord şi aţi semnat să avizaţi încă o reducere pentru sectorul agricol, când ştiaţi că în PNRR există o condiţie clară de eliminare a acestor facilităţi? (...) La rectificarea bugetară, domnule ministru, ştiaţi că dobânzile sunt mari, că v-aţi împrumutat foarte mult şi totuşi aţi crescut deficitul bugetar pe cash, cu încă 3 miliarde şi apoi cu încă 3 miliarde. Aţi ajuns la 6 miliarde în plus, faţă de iniţial. Trebuie să explicaţi românilor de ce dumneavoastră aţi luat decizia de a creşte suma împrumutată când dobânzile erau foarte mari. Şi mai trebuie să explicaţi de ce, în 5 ianuarie 2023, la o zi după ce Ungaria s-a împrumutat de pe piaţa internaţională, la dobânzi mai mari cu 1% decât aceasta. Ungaria, care avea inflaţie 23%, condiţii economice foarte proaste. Totuşi, dumneavoastră i-aţi îndatorat pe români în dolari la 7%. Puteaţi să anulaţi acea licitaţie. (...) Acestea sunt motivele pentru care pieţele ne pedepsesc", a mai declarat Cîţu.

Sursa foto: Agerpres Foto

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online. Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară. În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: