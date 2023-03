ING Bank a acordat un credit de 13 milioane euro companiei româneşti Alconor

ING Bank România a acordat un credit de 13 milioane euro companiei Alconor, cu capital 100% românesc, pentru investiţia în linia de hrană pentru animale de companie.

"ING Bank România a finanţat cu 13,4 milioane de euro compania Alconor, cu capital integral românesc, ce activează în domeniul producţiei de băuturi răcoritoare, dar şi de hrană pentru animale de companie. Cu finanţarea acordată, Alconor vizează consolidarea segmentului de hrană uscată pentru animale de companie, prin creşterea capacităţii de producţie şi a portofoliului de produse, precum şi acoperirea mai bună la nivel naţional", se arată într-un comunicat al ING.



În anul 2021, compania a demarat un proiect de investiţii major care includea producţia, ambalarea, distribuţia şi vânzarea de hrană pentru animale de companie, ce reprezenta un nou domeniu de activitate al societăţii. În contextul creşterii pieţei de produse pentru animale de companie, prin noul credit contractat, Alconor Company are în vedere noi invesţii importante.



"Parteneriatul cu Alconor datează încă din 2014. De la început, am apreciat viziunea, seriozitatea şi planurile ambiţioase, dar cu o fundaţie solidă, ale echipei Alconor. Relaţia noastră s-a consolidat frumos, iar astăzi, nouă ani mai târziu, compania a ajuns la o cifră de afaceri de aproape patru ori mai mare, de 263 milioane de lei în 2022. În această perioadă, expunerea de creditare oferită de ING a ajuns la 25 milioane de euro, care acoperă nevoia de capital de lucru a companiei, dar şi finanţarea proiectelor de investiţii. Printre acestea, s-au numărat extinderea capacităţii fabricii din Carei, achiziţia de tehnologii de ultimă generaţie şi expansiunea în regiunea Bucureşti - Ilfov prin unitatea de producţie situată în Voluntari, cu o performanţă ridicată", a declarat Alexandrina Băluţă, manager Strategie Companii Medii, în divizia Business Banking, în cadrul ING Bank România.



Planurile de viitor ale companiei Alconor includ extinderea sortimentelor de hrană pentru animalele de companie, pentru a oferi şi conserve cu mâncare umedă. Obiectivul Alconor este să ofere hrană completă, diversificată şi să promoveze un stil de viaţă sănătos pentru animalele de companie.



Compania Alconor, cu sediul în Carei, are o prezenţă de 24 de ani de activitate în producţia de apă de izvor, băuturi răcoritoare şi energizante pe piaţa din România. Totodată, pe lângă fabricarea produselor proprii, compania Alconor îmbuteliază mărci private pentru cei mai mari retaileri din piaţa românească.



ING Bank România este parte a ING Group, instituţie financiară internaţională globală, care oferă servicii bancare unui număr de peste 38,8 de milioane de clienţi individuali, companii sau instituţii din peste 40 de ţări. Înfiinţată în 1994, ING Bank România este în prezent o bancă universală, oferind produse şi servicii tuturor categoriilor de clienţi - companii mari şi mici, instituţii financiare, mici antreprenori şi persoane fizice.

Sursa foto: Shutterstock

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Ionuț Șișu scrie pentru Wall-Street.ro din anul 2011, iar în prezent ocupă funcția de redactor-șef adjunct . El și-a început activitatea în presă în 2007, în departamentul de limbă engleză al Mediafax monitorizare. În perioada 2008-2009, Ionuț a acoperit domeniile piețe de capital și finanțe personale în cadrul Business Standard, publicația de afaceri a trustului Realitatea-Cațavencu. După o scurtă perioada de timp în cadrul Corect... Mai multe articole scrise de Ionut Sisu »

Te-ar putea interesa și: