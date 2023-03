First Republic Bank, o bancă regională cu sediul la San Francisco, ia în considerare diverse opțiuni, inclusiv o vânzare, au informat mai multe surse pentru Bloomberg, citate de Business Insider.

Este de așteptat ca banca să atragă dobânzi mai mari de la creditori dacă va intra în procesul de vânzare. Creditorul din San Francisco este în căutare, de asemenea, de opțiuni pentru a crește lichiditatea.

Încă de la anunțul colapsului Silicon valley Bank, First Republic a dat asigurări clienților săi că nu are probleme cu lichiditatea.Trebuie precizat că în cazul First Republic bank că atât agenţia de evaluare financiară Fitch Rating, cât și S&P au acordat băncii statutul de „junk”, din cauza temerilor că deponenții și-ar putea retrage banii.

Pe 14 martie 2023 și agenţia de evaluare financiară Moody's Investors Service a plasat First Republic Bank şi alte cinci bănci regionale americane sub supraveghere pentru o posibilă retrogradare, cel mai recent semn de îngrijorare cu privire la situaţia financiară a băncilor regionale americane după colapsul Silicon Valley Bank.

Alături de First Republic Bank, au fost plasate sub supraveghere pentru o posibilă retrogradare băncile Western Alliance Bancorp., Intrust Financial Corp., UMB Financial Corp., Zions Bancorp. şi Comerica Inc.

Agenţia de evaluare a menţionat îngrijorările cu privire la dependenţa acestor bănci de depozitele neasigurate pentru finanţare precum şi posibilele pierderi de pe urma portofoliilor lor de active, notează Agerpres.

Decizia Moody's vine după ce acţiunile băncilor americane s-au prăbuşit, chiar dacă Guvernul a intervenit pentru a-i salva pe deponenţii SVB şi a anunţat o nouă facilitate de creditare pentru a susţine finanţarea băncilor şi a evita o nouă panică în rândul deponenţilor. De exemplu, luni acţiunile First Republic au scăzut cu 62%, în timp ce titlurile Western Alliance au scăzut cu 47% iar cele ale Comerica au pierdut 28%.

În ceea ce priveşte First Republic, o bancă regională cu sediul la San Francisco, Moody's susţine că ponderea depozitelor care depăşesc pragul garantat de autorităţile federale face profilul de finanţare al acestei bănci mai sensibil la eventuale retrageri rapide şi mari ale deponenţilor.

Sursa foto: Agerpres

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online. Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară. În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: