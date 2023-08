Digitalizarea și finanțarea IMM-urilor: ce preferințe are „coloana vertebrală” a economiei, din perspectiva unei bănci din top 5

Întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) sunt considerate coloana vertebrală a economiei, atât în România, cât și la nivel european. Segmentul a cunoscut în ultimii ani un apetit în creștere pentru digitalizare, dar și o preocupare mai mare în ceea ce privește sustenabilitatea și modul în care sunt gândite investițiile. Despre cum sunt văzute aceste trenduri, din perspectiva unei bănci, am discutat cu Raluca Nicolescu, Director IMM Raiffeisen Bank România.

Nevoile de finanțare ale IMM-urilor s-au schimbat simțitor în ultimii ani. Raluca Nicolescu a observat un trend în creștere pentru investiții în echipamente noi, mai eficiente din punct de vedere al consumului de energie și mai performante.

Această evoluție a văzut-o în special în agricultură, dar nu numai, iar în rândul generațiilor mai noi de antreprenori s-au observat nevoi de finanțare pentru platforme noi, comerț electronic sau dezvoltarea de produse cu ajutorul noilor tehnologii.

”Tot mai multe dintre business-uri înțeleg, încă de la început, nevoia de a acționa sustenabil. Astfel, investesc, de exemplu, în tehnologii sau procese care să le permită să devină mai eficiente din punct de vedere energetic. De asemenea, am văzut cu multă bucurie o preocupare pentru energia regenerabilă, cu un număr însemnat de clienți care au ales să treacă la energia solară, ceea ce creează speranța că suntem pe un drum corect ca societate”, a precizat Raluca Nicolescu(foto).



În ceea ce privește evoluția din primul semestru al acestui an pentru Raiffeisen Bank România, stocul de împrumuturi pe care le-au acordat IMM-urilor a crescut cu 14% față de perioada similară a anului trecut, cu un impuls provenit din participarea activă la programe guvernamentale precum IMM Invest.

Finanțarea IMM-urilor: ingredientele de care au nevoie antreprenorii pentru a obține banii necesari pentru a-și dezvolta afacerile

Raluca Nicolescu consideră că este foarte important ca IMM-urile care doresc finanțare să știe de la început ce analizează banca în cazul unei cereri de creditare, iar, de partea cealaltă, banca să comunice acest lucru într-un mod transparent.

„Luăm în calcul mai multe aspecte, dar poate cel mai important, indiferent dacă vorbim despre un business la început de drum sau despre unul deja scalabil, este caracterul antreprenorului. Un plus în decizia de finanțare poate fi reprezentat și de experiența antreprenorului în domeniul de activitate al firmei. Reputația companiei în comunitate și modul în care business-ul contribuie la dezvoltarea lanțului valori local sunt, de asemenea, luate în calcul în această analiză”, precizează Raluca Nicolescu.

Un alt element foarte important menționat de către reprezentanta Raiffeisen Bank ține de capacitatea de rambursare a business-ului respectiv, care e rezultatul abilității companiei de a genera venituri în mod continuu și eficient, în așa fel încât să rămână suficient cash flow pentru a asigura plata datoriilor.

”Discuțiile dintre bănci și IMM-uri merg însă și mai departe de atât. Băncile trebuie să înețeleagă valoarea adăugată a serviciilor sau produselor oferite de candidații la credit, categoriile de segmente cărora se adresează, canalele prin care ajung la ei, modalitatea de comunicare, competiția directă sau indirectă, dar și impactul tehnologiei.”, adaugă aceasta.

Raiffeisen Bank a dezvoltat, încă din 2018, pentru antreprenorii la început de drum sau cei care vor să pătrundă în lumea antreprenoriatului, programul de sprijin financiar „factory by Raiffeisen Bank”, în care cei ce își doresc să-și transforme planurile de business în realitate pot aplica și primi finanțare de până la 50.000 de euro, fără istoric și fără garanții.



Raluca Nicolescu menționează că implicarea băncii în programe de sprijin antreprenorial i-a făcut să observe pasiunea și deschiderea de care dau dovadă antreprenorii la început de drum.



„România are 4 milioane de ferme și deține 1/3 din exploatațiile din UE, însă performanțele din domeniul cercetării și inovării în domeniul agriculturii nu sunt, deocamdată, la cele mai înalte standarde. Ne-am alăturat programului Empowering Women in Agrifood, care sprijină dezvoltarea antreprenoriatului feminin în domeniul agriculturii sustenabile, deoarece credem în potențialul agriculturii românești și în ideea că lucrurile se pot schimba în bine”, precizează reprezentanta Raiffeisen Bank România.



În ceea ce privește ClimAccelerator, este al treilea an consecutiv în care Raiffeisen Bank România sprijină startup-urile inovatoare, care vor să aducă o schimbare a modului în care se face business în România.



„Cred că românii au un apetit în creștere pentru antreprenoriat, iar acest lucru îl observăm prin intermediul programului „factory by Raiffeisen Bank”, prin care am finanțat, din 2018 și până acum peste 360 de noi business-uri, doar pe baza unui business plan. Ne dorim să creștem această comunitate de start-up-uri. De aceea îi invităm, pe toți cei care doresc să-și transforme planurile de business în realitate, să își înscrie proiectele pe platforma factory by Raiffeisen Bank. Platforma este deschisă permanent, nu există un termen limită sau un anume interval când noii antreprenori pot solicita finanțare”, adaugă reprezentanta Raiffeisen Bank România.

Digitalizarea IMM-urilor: cum e văzută de antreprenori și care sunt preferințele lor

Raluca Nicolescu consideră că, accelerarea digitalizării din pandemie a tuturor actorilor din economie, a făcut ca băncile să fie mai apropiate de clienți, iar principala schimbare a fost legată de diversificarea numărului de canale de comunicare cu antreprenorul.

Astfel, băncile au dezvoltat noi aplicații și moduri prin care clienții le pot accesa serviciile.

„Peste 85% dintre clienții noștri din segmentul IMM folosesc în mod activ aplicația Smart Business, iar 15% dintre creditele noi, acordate pe segmentul Micro, au fost realizate exclusiv prin mediul digital. De asemenea, peste 4.500 clienți folosesc produsul paper-free RaiPOS pe telefoanele mobile. O altă facilitate pe zona de IMM-uri este că, începând din aprilie anul acesta, Raiffeisen Bank asigură plăți instant și pentru IMM-uri, serviciu care anterior era disponibil doar pentru clienții persoane fizice. Transferul de fonduri sub 50.000 de lei este asigurat oricând (24/7/365), în timp real și pentru clienții IMM, în aplicațiile Raiffeisen Online IMM și Raiffeisen Smart Business”, precizează Raluca Nicolescu.

Aceasta trece în agendă diferitele nevoi și așteptări ale antreprenorilor și persoanelor fizice în materie de mobile banking:

Funcționalități mai avansate: antreprenorii pot avea nevoie de funcționalități mai avansate comparativ cu utilizatorii obișnuiți. De exemplu, ei ar putea dori acces la rapoarte financiare, gestionarea mai multor conturi, înrolarea mai multor utilizatori sau posibilitatea de a autoriza plăți multiple simultan.

Securitate mai ridicată: afacerile pot fi ținte mai atrăgătoare pentru atacuri cibernetice decât persoanele fizice. Prin urmare, un antreprenor ar putea fi mai preocupat de securitatea serviciilor de mobile banking și ar dori caracteristici suplimentare, cum ar fi autentificarea multi-factor sau alerte pentru activități neobișnuite.

Integrări cu alte sisteme: antreprenorii pot dori ca aplicațiile de mobile banking să se integreze cu alte sisteme pe care le folosesc, cum ar fi software-uri de facturare, contabilitate sau de gestionare a afacerii.

Servicii personalizate: IMM-urile și antreprenorii pot căuta servicii de banking mai personalizate, cum ar fi oferte speciale bazate pe rulajul afacerii, credite sau consultanta financiară adaptată nevoilor afacerii.

Eficiență și rapiditate: în calitate de persoane care conduc o afacere, antreprenorii valorizează eficiența. Astfel, ei pot aștepta ca serviciile de mobile banking să fie rapide, intuitive și să reducă la minimum timpul petrecut cu operațiunile bancare.

Suport și asistență: atunci când se confruntă cu probleme, antreprenorii pot necesita un nivel mai înalt de suport din partea băncii, cu posibilitatea de a contacta rapid un reprezentant sau de a primi ajutor specializat.

„În concluzie, da, un antreprenor poate fi mai pretențios în ceea ce privește serviciile de mobile banking comparativ cu un utilizator obișnuit, acest lucru rezultând din complexitatea nevoilor afacerii sale. Cu toate acestea, nu înseamnă că persoanele fizice nu au așteptări ridicate; pur și simplu, nevoile lor pot fi diferite și mai puțin complexe în comparație cu cele ale unui antreprenor.”, adaugă Raluca Nicolescu.

Tocmai această diferență dintre nevoile persoanelor fizice și ale business-urilor în materie de servicii bancare digitale vine și cu diverse abordări în materie de UX(User experience) la nivelul aplicațiilor.

„Deși principiile de bază ale designului UX se aplică în ambele cazuri, contextul și nevoile specifice ale fiecărei categorii de utilizatori aduc cu sine unele particularități. De exemplu, antreprenorii pot aprecia mai mult posibilitatea de a personaliza interfața sau fluxurile de lucru în funcție de specificul afacerii lor. Ei pot dori să vizualizeze rapid date esențiale și metrici. Designul UX ar trebui să pună astfel accent pe reprezentări grafice clare și panouri de control (dashboards) eficiente. Dar factorul comun rămâne, în opinia mea, nevoia de interfață intuitivă și ușor de folosit de către oricine în orice context relevant”, precizează Raluca Nicolescu.

Raiffeisen Bank România a înregistrat un profit de 874 mil. lei în primul semestru din acest an, cu 45,1% peste cel de 602 mil. lei din perioada similară a anului trecut. Veniturile băncii au crescut cu 21% față de anul anterior

