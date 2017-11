In primul rand, clienti. Nu de putin ori mi s-a intamplat sa NU intru intr-un local, doar pentru ca nu aveau Internet wireless, alegand un concurent apropiat care ofera acest serviciu gratuit si suplimentar. Si, ca mine, sunt convins ca sunt multi altii. Deci, a oferi WiFi gratuit in localuri inseamna, automat, clienti mai fideli si o rata de retentie mai mare – te intorci acolo si esti incantat(a) de faptul ca, automat, telefonul mobil sau laptop-ul se conecteaza automat la reteaua Wireless. Starbucks de exemplu a inteles acest lucru, McDonald’s implementand, de asemenea, acest serviciu.

Un studiu recent realizat de Devicescape arata ca business-urile de mici dimensiuni care ofera WiFi clientilor atrage mai mult trafic, clientii stau mai mult in localuri si, implicit, cheltuiesc mai mult.

Pentru a profita cat mai mult de Internetul WiFi de mare viteza, iata cateva ponturi pentru business-ul tau.

1. Meniuri digitale, comanda wireless

Restaurantele cheltuiesc sume foarte mari de bani pe meniuri traditionale, din hartie. Acestea trebuie inlocuite periodic pentru a nu arata uzate, uneori includ greseli si, tot din cauza meniurilor traditionale, deseori se intampla ca anumite produse sa nu fie, de fapt, in meniu.

Cu un sistem digital si conectat wireless la casa de marcat, chelnerii stiu constant ce comenzi sa ia, de la ce masa, pretul, dar pot de asemenea modifica in timp real componenta meniului (in cazul in care, de exemplu, deliciosii papanasi cu o cantitate obscena de ciocolata si dulceata nu mai sunt disponibili in stoc).

Citeste aici mai multe despre modelul de business al unei companii romanesti care ofera meniuri digitale.

2. Sponsorizarea Wi-Fi-ului

O potentiala sursa de venit suplimentara pentru venit este includerea de advertising – este un model intalnit si in aeroporturi cand un operator telecom ofera serviciul gratuit, insa pasagerii primesc reclame de la acesta (mai ales in pagina de start).

Este un model ce poate fi extins si in cadrul restaurantelor, putand “vinde” prima pagina de Internet unor companii interesate sa tergeteze clientii care vin, in numar mare, in acel local.

3. Analiza de date si imaginea clara a clientilor

Datele sunt neincoronatii regi ai anului. Data mining si big data sunt termeni din ce in ce mai intalniti. Doar pe baza datelor despre clienti si modalitatea in care acestia se comporta in interactiunile cu brandul tau poti sti clar cum sa ii targetezi cat mai eficient.

Restaurantele au posibilitatea de a se folosi de conexiunea WiFi de mare viteza ca o platforma de analiza Web. Poate fi un instrument foarte puternic pentru a afla informatii despre clientii tai, preferintele lor si timpii de conexiune la retea.

Restaurantele pot mai apoi folosi aceste date pentru strategia de mobile engagement, dar, cel mai important, pot intelege mai bine cine este clientul lor, ce preferinte au, in ce zile ale saptamanii vin si, in functie de aceste informatii, pot sa targeteze campanii si promotii acestora.

Citeste mai multe despre acest subiect intr-un articol scris de Devon Wright, cofondator al Turnstyle Solutions, companie care ofera servicii de analiza marketing pentru magazine de retail traditionale.

4. Branding

WiFi ofera de asemenea restaurantelor posibilitatea de a-si face branding. Una dintre cele mai usoare (dar importante) modalitati de a face acest lucru este de a folosi numele companiei ca Service Set Identifier (SSID), care este, practic, numele retelei publice.

Multe restaurante au implementat portaluri captive care obliga clientii sa se logheze si sa accepte termenii si conditiile de pe pagina, deschizand o multime de oportunitati, de la marketing direct pana la targetarea clientilor cu promotii, advertising sau alte oferte speciale.

Mai mult, clientii ar putea fi targetati inclusiv cu videoclipuri sau cupoane de reduceri.

Sursa foto: Shutterstock: farland2456