Securitatea cibernetica trebuie sa fie una dintre prioritatile pe care Romania sa le promoveze in cadrul proiectelor ce vor fi desfasurate odata cu preluarea presedintiei Consiliului Uniunii Europene" a declarat Mihai Raneti, CEO Cyber Swarm, in cadrul conferintei Smart Future.

Reprezentantul Cyber Swarm este de parere ca Romania trebuie sa profite de renumele pe care compania romaneasca Bitdefender si-a creat-o la nivel mondial in ceea ce priveste solutiile privind securitatea cibernetica si sa se axeze pe dezvoltarea proiectelor in aceste sens.

“Bitdefender este o companie romaneasca care ar putea fi o locomotiva in proiectele desfasurate pe zona de securitate cibernetica. Romania trebuie sa profite de acest lucru si sa se concentreze pe acest sector, avand in vedere migrarea tehnologiilor catre Internet of Things si catre inteligenta artificiala”. a declarat Mihai Raneti.

Prezent in cadrul conferintei Smart Future, Cristian-Gabriel Winzer, secretar de stat in cadrul Ministerul Afacerilor Externe, a vorbit despre pregatirile care sunt desfasurate la nivel guvernamental privind preluarea presedentiei Consiliului Uniunii Europene. Acesta a declarat ca prin intermediul forumului, lansat in luna octombrie, au primit peste 1.500 de propuneri privind prioritatile pe care Romania ar trebui sa se axeze in momentul in care va ajunge la presedentia Consiliului Uniunii Europene.

"Forumul a fost lansat pe 12 octombrie, iar in momentul de fata se lucreaza site. Deocamdata, cetatenii pot trimite propunerile detaliate pe mail-ul Ministerului de Afaceri Externe. Prin dezvoltarea acestui forum incercam sa identificam acele prioritati pe care la nivel guvernamentul nu le putem identifica", a precizat Cristian-Gabriel Winzer, secretar de stat in cadrul Ministerul Afacerilor Externe.

Sursa foto: Mircea Dragos Photography