Cu o tradiție de 16 ani, GPeC este unul dintre cele mai mari evenimente din zona digitală a României, iar în acest an, ediția de primăvară se va desfășura exclusiv online în zilele de 24 și 25 Mai.

În premieră pentru participanții fideli ai conferinței, GPeC 2021 va aduce o experiență completă de eveniment prin găzduirea summitului în platforma IC Events dezvoltată de InternetCorp.

Pe 24 Mai are loc Conferința GPeC alături de unii dintre cei mai cunoscuți experți români cu o zi întreagă de conferință în cadrul căreia se vor aborda subiecte de maxim interes pentru magazinele online și pentru antreprenorii care doresc să pornească o afacere online. Participarea la Conferința GPeC din 24 Mai este gratuită și accesibilă oricui, dar necesită înscriere prealabilă pe site-ul GPeC. Pe 25 Mai GPeC Summit continuă cu Ziua Speakerilor Internaționali cu legendarii Avinash Kaushik, Shanelle Mullin, Oli Gardner, Alex Birkett, Jill Quick, Talia Wolf, Jordan West și Vitaly Friedman.

Premieră în România, Avinash Kaushik LIVE la GPeC SUMMIT

Avinash Kaushik este Digital Marketing Evangelist pentru Google și autorul a două cărți bestseller: Web Analytics: An Hour a Day și Web Analytics 2.0. Este, de asemenea, Co-Founder și Chief Education Officer la Market Motive, fiind considerat o autoritate în domeniul Web Analytics.

Pe 25 Mai, Avinash Kaushik vorbește pentru prima dată în România la GPeC SUMMIT despre Analytics On The Bleeding Edge într-o sesiune LIVE de 60 de minute, urmată de o sesiune dedicată Q&A - Ask Avinash Anything, sesiune ce va putea să fie urmărită doar în platforma de evenimente IC Events de către participanții la eveniment.

Ce surprize îi așteaptă pe participanții GPeC Summit în platforma IC Events?

Echipa GPeC a pregătit numeroase sesiuni de networking, iar după încheierea Conferinței din 24 Mai platforma va rămâne deschisă până la ora 21:00 astfel încât persoanele înscrise la eveniment să se poată bucura în continuare de toate opțiunile platformei:

networking între participanți

schimb de cărți de vizită și contacte online

discuții private 1 la 1

discuții restrânse pe topicuri de interes în Social Lounge

Social Lounge-ul este locul în care utilizatorii pot socializa folosind serviciul video încorporat al platformei. Participanții pot lua un loc virtual la mesele din Social Lounge și pot construi relații noi și semnificative pentru afacerea lor. Cu 4 locuri la masă, pot trimite invitații și pot discuta cu potențiali parteneri sau clienți.

IC Events oferă instrumentele pentru livestream, webinarii, ateliere și paneluri de dezbateri, toate prezentate publicului pe o elegantă scenă virtuală. De asemenea, platforma poate rula webinarii și oferă posibilitatea distribuirii de informații în comunitate sub formă de documente și prezentări, precum și o zonă de expo cu galerie extinsă de materiale. De la lansarea sa anul trecut, IC Events a găzduit numeroase evenimente publice și private pentru clienți din segmentele de retail & FMCG sau eCommerce și a lansat un modul separat dedicat conferințelor de presă online unde jurnaliștii pot să susțină interviuri video în baza unui calendar de întâlniri.

GPeC Summit 2021 te așteaptă online cu 2 zile de conținut E-Commerce și Digital Marketing 100% practic: cursuri intensive, keynotes și panel-uri de dezbatere despre tot ce e esențial ca să ai un magazin online de succes. Platforma IC Events dedicată evenimentului este privată și poate fi accesată doar de cei înregistrați pe site-ul GPeC.

