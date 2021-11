Alexandra Lucescu, SoftOne: 80% din investițiile grupului vor merge către România

Grupul grecesc SoftOne, cu 47.000 de clienți în țări precum Grecia, Cipru, Bulgaria sau România, plănuiește să-și direcționeze 80% din investițiile pe următorii doi ani către țara noastră. Despre această strategie, dar și despre cum este să vinzi și să adaptezi soluțiile ERP pentru piața locală, am discutat cu Alexandra Lucescu, Chief Operating Officer, SoftOne România.

ERP este un acronim pentru ”Enterprise Resource Planning” și reprezintă în mare un sistem informatic pe care companiile îl folosesc pentru a-și gestiona resursele. Este un software în care reprezentanții business-urilor au acces la un format mai bine structurat în ceea ce privește datele referitoare la procese și operațiuni din diverse zone de business, fie că vorbim de vânzări, achiziții, contabilitate sau managementul relațiilor cu clienții.

Pentru prima parte a acestui an, SoftOne România a raportat o creștere a vânzărilor de peste 60% pentru soluțiile software în Cloud, comparativ cu aceeași perioadă a anului anterior.

”Predominant vorbim despre clienți care vin pentru prima dată către o soluție ERP. Ei și-au dat seama că odată cu necesitatea implementării unei soluții ERP, cloud-ul este cea mai bună opțiune pentru ei din foarte multe puncte de vedere”, precizează Alexandra Lucescu în cadrul unui interviu acordat wall-street.ro.

Punctele forte ale unei soluții în cloud, punctate de către reprezentanta SoftOne România, au în centru ideea de flexibilitate, faptul că angajații companiei pot opera soluția de pe orice dispozitiv, fie că vorbim de telefon, laptop sau tabletă, dar și din orice locație.

Un alt motiv pentru care Alexandra Lucescu precizează că alegerea unei soluții cloud este mai bună ține și de investiția inițială pe care antreprenorii o fac atunci când vine vorba de un sistem ERP. Alegând o soluție SaaS(Software as a Service), clientul nu mai trebuie să achiziționeze licența și echipamentele necesare, ca în cazul unei soluții (on-premise), ci trebuie să plătească lunar un abonament.

”Abonamentul în cloud presupune un cost anual mult mai mic decât în momentul în care achiziționăm o licență. De asemenea, nu are costuri ascunse de infrastructură. În momentul în care avem modelul on-premise, e nevoie de service, backup-ul la server, o echipă care să aibă grijă de server-ul respectiv. Vorbim de costuri de mentenanță, costuri care per total sunt mai mari decât în cazul unei soluții cloud”, adaugă reprezentanta SoftOne.

Există și soluții on-premise, pe care clienții le achiziționează pentru ca mai apoi să le urce în cloud-ul oferit de către giganți de tehnologie precum Microsoft sau Amazon.

Cum arată companiile care ”au alergat” după ERP în cloud de la declanșarea pandemiei

Principalele companii care au migrat către o soluție ERP în cloud au fost cele din retail, impulsionate de noul mod de interacțiune adus de pandemie.

”Business-urile din retail au realizat că e nevoie să oferi clientului o experiență mult mai bună, dincolo de produsul de calitate. Trebuie să-i oferi o experiență corectă din toate punctele de vedere: livrare la timp, stoc potrivit, campanii de marketing personalizate pentru el. Îți trebuie date, o aplicație și o cultură internă prin care tu să citești datele pe care le ai și să oferi cea mai bună experiență clientului”, explică reprezentanta SoftOne România.

Ea consideră că antreprenorii și managerii din România au realizat în perioada aceasta că trebuie să se axeze mai mult pe a-și combina o cultură corectă în companie cu aplicațiile potrivite astfel încât să ofere clientului ce are nevoie.

”Dacă până acum era o opțiune, în momentul acesta ca să supraviețuiești ai nevoie să oferi doar calitate”, adaugă Alexandra Lucescu.

Cum adaptezi software-ul ERP pentru România și cum reușești să atragi clienți?

Piața din România nu este încă suficient de matură în ceea ce privește achiziția de software, fiind ceva care nu este palpabil și pe a cărei valoare finală mulți nu sunt obișnuiți să o vadă.

” În momentul în care discuți cu un client trebuie să pornești de la discuția ce ține de ce își dorește să imbunătățească în companie. Are pierderi pe anumite paliere? Pierde timp, bani? Angajații lui muncesc prea mult? Își dorește să redirecționeze angajații către job-uri care să-i aducă valoare, să scape de task-urile repetitive?”, explică reprezentanta SoftOne.

Porftofoliul de 47.000 de clienți al SoftOne România este format atât din business-uri tinere, pentru care o implementare pornește de la 3.000 de euro, dar și companii mature unde costul întregului proces se ridică la sute de mii de euro.

Adaptarea produsului pentru piața din România a fost cea mai complicată, povestește Alexandra Lucescu, luând în considerare ”contabilitățile” din alte piețe în care compania mai e prezentă, precum Serbia, Bulgaria sau Grecia.

”Cea din România a fost cea mai dificilă și din prisma modificărilor permanente care se întâmplă în ultimul moment, birocației foarte greoaie sau modelului foarte complicat de raportare. Am avut cea mai dificilă misiune pe piața din România din acest punct de vedere, dar am reușit și am adaptat aplicațiia 100% din puncte de vedere legislativ”, adaugă Alexandra Lucescu.

Cu toate că misiunea de adaptare a soluției software a fost una greoaie, reprezentanta SoftOne precizează că grupul vede țara noastră ca având cel mai mare potențial în ceea ce privește digitalizarea companiilor. Motiv pentru care, o mare parte dintre investițiile pe care le pregătește se vor îndrepta către România.

”Din totalul investițiilor pe care Softone le va face la nivel de grup în perioada următoare, 80% vor fi pe piața din România. Pregătim niște proiecte de anvergură atât pentru anul viitor cât și pentru următorii doi ani. Ne-am dat seama că cel mai mare potențial este aici pe piața din România și că antreprenorii români au mare nevoie de digitalizare”, adaugă reprezentante SoftOne.

