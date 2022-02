Ucraina îi cere CEO-ului Apple să taie accesul Rusiei la Apple Store și la produsele Apple

”Întreaga planetă respinge agresorul prin impunerea de sancțiuni. Inamicul trebuie să sufere pierderi importante. Dar avem nevoie și de ajutorul vostru, în 2022 tehnologia modernă este poate cel mai bun răspuns pentru tancuri și lansatoare de rachete”, precizează Mykhailo Federov, conform The Guardian.

Prin intermediul unui mesaj pe Twitter, Mykhailo Federov a prezentat scrisoarea pe care i-a trimis-o lui Tim Cook.

I’ve contacted @tim_cook, Apple's CEO, to block the Apple Store for citizens of the Russian Federation, and to support the package of US government sanctions! If you agree to have the president-killer, then you will have to be satisfied with the only available site Russia 24. pic.twitter.com/b5dm78g2vS— Mykhailo Fedorov (@FedorovMykhailo) February 25, 2022