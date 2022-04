Startup-ul Pathways Software Solutions atrage fonduri europene și dezvoltă o aplicație dedicată clinicilor și spitalelor

Atomix Cloud PACS, aplicația dezvoltată de către startupul local Pathways Software Solutions, facilitează stocarea, vizualizarea și arhivarea imagisticii medicale în cloud, pentru medici și pacienți. Odată transmise de către stațiile de procesare de la nivelul aparatelor, studiile DICOM sunt stocate pe serverul de PACS(Picture Archiving and Communication Systems), putând fi transmise și către aplicații terțe HIS de la nivelul spitalului, sau a altor clinici. Aplicația vine pe piață într-un context favorabil pentru companiile medtech, tot mai multe servicii de telemedicină, second opinion, turism medical, fiind puse la dispoziție pacienților din România. În plus, tot mai multe spitale mari caută gestionarea studiilor clinice, cu caracteristici de anonimizare a datelor.