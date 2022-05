Conținutul video este, cu siguranță, unul dintre cele mai ”consumate” produse de către oamenii moderni. Studiile arată că, mai ales pe rețelele de socializare, urmărim cu prioritate materialele filmate, acestea având un impact net superior postărilor care conțin doar fotografii sau text.

Companiile, la rândul lor, pun tot mai mare accent pe conținutul video, înțelegând că este o modalitate mult mai simplă și mai directă de a se promova, de a lua legătura cu clienții. ”În plus, prin orientarea spre online a multor activități, pandemia ne-a demonstrat și mai mult cât de important este conținutul video atât pentru oameni, cât și pentru lumea businessului”, a observat Marius Tatu, CEO TMC Video Production.

Conform unei cercetări CodeFuel, un utilizator de Internet petrece în medie cu 88% mai mult timp pe un website web care are videoclipuri, spre deosebire de o pagină care nu are conținut video. În plus, în jur de 64% dintre consumatori sunt mult mai dispuși să cumpere un produs după ce au vizionat un videoclip despre acesta, arată sursa citată. Sunt date care confirmă cât de util este ca un business să se promoveze folosind marketingul prin videoclipuri.

Tocmai importanța pe care o are conținutul video determină necesitatea ca acesta să fie apanajul profesioniștilor, celor care au specializarea și experiența necesară realizării unui material de calitate.

Tot ce sunt acum este rezultatul anilor de muncă în televiziuni de top din România, unde am învăţat toate tainele meseriei de editor imagine. Am lucrat la cele mai înalte standarde în industrie alături de profesionişti, de oameni care au construit televiziuni ori care au pus emisiuni în topul audienţelor. Toate aceste experiențe pe care le-am strâns de-a lungul anilor au dus la nașterea unui business de calitate în domeniul video content. Marius Tatu, CEO TMC Video Production

Drone, echipe complete de producție, editare cu softuri performante și servicii de tutoriale video

Companiile au înțeles impactul pe care îl are conținutul video, motiv pentru care au ales colaborări cu specialiști din domeniu, care să le ofere calitate și profesionalism. Clienți importanți din lumea afacerilor, dar și din administrația publică, au apelat, din 2017 până acum, la serviciile de filmare și editare grafică și video oferite de compania lui Marius Tatu.

Citeste si: Facebook va reda automat continutul video cu sunet

”TMC Video Production pune la dispoziția clienților servicii complete de producție video. Echipa noastră reunește regizori, scenariști, cameramani și tot personalul auxiliar necesar pentru ca ședința de filmare să decurgă conform planului agreat. Toate filmările făcute de noi sunt realizate cu aparatură modernă, iar editarea video se realizează profesional, cu cele mai noi softuri de procesare video pentru a crea conținut de calitate”, explică Marius Tatu.

Pentru realizarea filmărilor sunt folosite și drone profesionale, de ultimă generație, care pot transmite chiar și imagini live. TMC Video Production folosește, în premieră în România, drona de tip FPV, care este ideală pentru cadre subiective, strânse, de proximitate, dar și pe distanțe lungi și pentru imagini surprinse în viteză.

Citeste si: Facebook lansează Reels, o nouă funcție pentru videoclipuri scurte

Grafica 2D și cea 3D nu pot să lipsească dintr-un material video dinamic și creativ. Din acest motiv există posibilitatea realizării unor animații explicative, care permit transmiterea mesajului într-un mod simplu și clar. Un alt serviciu important îl reprezintă filmarea sau fotografierea 360 de grade: ”Folosim mai multe obiective, dar și efecte de sunet. Rezultatul este unul cu adevărat special, fiind mai mult un tur virtual al momentului respectiv.”

Tutorialele video prind foarte bine în ultimii ani. Mediul de business a observat că, prin folosirea acestor materiale video – realizate într-un mod atractiv și ușor de înțeles -, informația se transmite mult mai simplu, iar nivelul de calificare a specialiștilor este mult mai mare decât în cazul celor ”școliți” în mod tradițional. Astfel, tot mai multe companii folosesc acest tip de video content, pe care TMC Video Production îl oferă în cadrul pachetului său de servicii.

Citeste si: ISU, dupa imaginile de la Colectiv: Exista in format original la noi

Conținut video în funcție de strategia și planul de marketing

Fiecare afacere și fiecare companie au propriile strategii și planuri de marketing, în funcție de care este definit tipul de materiale video necesare pentru promovare. În cazul start-up-urilor, strategia video este aleasă pentru expunerea business-ului, pentru a prezenta produsele și serviciile oferite și pentru a poziționa afacerea.

”În cazul companiilor nou înființate, oferim și consultanță în alegerea strategiei video cele mai potrivite. Este felul nostru de a le încuraja, de a le întinde o mână de ajutor. Pentru că sunt la început, discutăm cu ei, analizăm împreună ceea ce fac și ceea ce își doresc. Aflăm povestea afacerii pentru a-i îndruma în așa fel încât să decidă în cunoștință de cauză care este conținutul video care îi avantajează cel mai mult”, susține Marius Tatu, CEO TMC Video Production.

Citeste si: Microsoft Envision: Despre potențialul României privind...

În cazul firmelor mari, materialele video au rolul de a susține strategiile de branding, employer branding ori de consolidare a poziției companiei pe piață. Totul se derulează după un plan bine stabilit, discutat în cele mai mici amănunte cu clientul și realizat profesional, în așa fel încât să satisfacă cele mai pretențioase cerințe.

Cele mai solicitate materiale:

clipuri video de prezentare a companiei;

conținut video de tip tutoriale (watch and learn)

materiale video ”cum să faci...” (care merg foarte bine pe platformele mari, marketplaces, e-learning/educație online)

video de tip reclamă animată grafic

”Clienții sunt diferiți și e normal să fie așa”, a observat Marius Tatu. ”Unii vor podcasturi și promo-uri. Alții ne cer tutoriale ori video explicative. Îi acordăm fiecăruia atenție maximă pentru ca produsul final să fie cel dorit și să prezinte exact ceea ce clientul a vrut să transmită.”

Citeste si: Rabla pentru Electrocasnice 2022: Ce trebuie să știi despre program

Tocmai pentru a acoperi toate strategiile video de comunicare ale clienților business, TMC video production oferă și abonamente astfel structurate încât să răspundă atât cerințelor start-up-urilor, cât și celor ale companiilor mari. Fiecare alegere este precedată de discuții axate pe planurile de marketing, iar clienții află care sunt serviciile de care au nevoie pentru a realiza ce și-au propus.

Abonamentele oferite de TMC Video Production:

BASIC video – în care este inclusă realizarea (filmare + editare) a 2 videoclipuri/ lună sau a unui tutorial ori video explicativ, însoțit de câte un promo

– în care este inclusă realizarea (filmare + editare) a 2 videoclipuri/ lună sau a unui tutorial ori video explicativ, însoțit de câte un promo BASIC grafică – în care este inclusă realizarea unui video de tip reclamă animată grafic, însoțit de un promo

– în care este inclusă realizarea unui video de tip reclamă animată grafic, însoțit de un promo MEDIUM – tot ce conține pachetul BASIC, la care se adaugă un clip de prezentare a companiei

– tot ce conține pachetul BASIC, la care se adaugă un clip de prezentare a companiei VIP – tot ce conțin abonamentele precedente, la care se adaugă transmisiuni live de la evenimentele clientului, realizate cu drona, sau/și filmări 360 de grade

În cazul solicitării unor servicii diferite de cele oferite prin abonament, se acordă discount în funcție de volumul comenzilor.

Sursa foto: Marius Tatu/ TMC Video Production- tmcvideo.ro

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online. Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară. În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: