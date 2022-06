"Cu siguranță, imaginile digitale foarte scumpe cu maimuțe vor ajuta enorm la progresul umanității", a declarat ironic Bill Gates în cadrul conferinței Sessions TechCrunch: Climate 2022, într-o referire la Bored Ape Yacht Club (Clubul Iahtul Maimuței Plictisite, n.r.), un agregator de NFT-uri care a atras milioane de dolari în investiții și susținerea multor celebrități, transmite publicația Fortune.

Filantropul american a caracterizat de asemenea această industrie ca find una bazată exclusiv pe sentimente. "Din punct de vedere al activelor, este bazată 100% pe 'teoria prostului mai mare' (Greater Fool Theory, n.r.), în care se presupune că cineva ar plăti mai mult pentru așa ceva decât aș face-o eu".

"Teoria prostului mai mare" este o practică a celor care investesc în active supraevaluate, în ciuda valorii lor efective, în speranța că și alte persoane vor urma trendul, investind ulterior și mai mult.

Bill Gates tells us what he really thinks of Bored Apes at #TCClimate: pic.twitter.com/vBc8BaaTup— TechCrunch (@TechCrunch) June 14, 2022