Antreprenorul Daniel Slăvenie, cofondator al Limitless Agency, una dintre cele mai mari agenţii de marketing digital din România, preia 9% din compania de date financiare Termene.ro, potrivit unui comunicat de presă al investitorului, scrie Agerpres.

Prin această investiţie, investitorul doreşte ca pe termen lung să dezvolte o platformă care va concura cu LinkedIn Ads.

Termene.ro este singura platformă din România care prezintă datele financiare ale companiilor de pe piaţa locală şi evoluţia financiară a acestora din ultimii 10 ani prin grafice reprezentative, dar şi informaţii despre dosarele în instanţă ale persoanelor juridice, fiind cea mai mare bază de date publice despre firme din ţară. Platforma este evaluată la 25 de milioane de euro (valoare de investiţie) de către Appraisal & Valuation, cunoscută sub brandul NAI Romania & Moldova, societate listată la Bursa de Valori Bucureşti.

"Prin parteneriatul cu Termene.ro contribuim la creşterea şi evoluţia pieţei de marketing digital românească, venind în sprijinul companiilor şi specialiştilor din domeniu cu o soluţie unică, care funcţionează similar cu tehnologia LinkedIn Ads, dar care vizează mai eficient, mai targetat şi la costuri mai mici audienţa dorită. În România, în afară de LinkedIn, nu există o platformă care să facă marketing pe zona de B2B foarte targetat. Astfel, prin acces la baza de date Termene.ro, vom lansa o tehnologie avansată prin care reclamele vor ajunge precis la proprietarii de companii din orice industrie", explică Daniel Slăvenie, antreprenor cu peste 15 ani de experienţă în marketing digital.

Astfel, prin parteneriatul strategic cu Termene.ro, antreprenorul Daniel Slăvenie va investi în dezvoltarea unei platforme de gestiune de date (Data Management Platform), o tehnologie dedicată business-urilor care vor să facă reclamă şi se adresează altor business-uri.

Soluţia, care va fi lansată în anul 2023, va genera un ROI (return on investment) mai mare decât oferă alte soluţii clasice de pe piaţă, având în vedere că vizarea publicului-ţintă este specifică şi la costuri mult mai mici faţă de platforme actuale, ca LinkedIn Ads sau Facebook Ads. Astfel, companiile îşi vor optimiza costurile de marketing.

"De când am intrat în domeniul marketingului digital, prin crearea agenţiei MoLoSo în 2014, am căutat întotdeauna soluţii optime de promovare a clienţilor noştri, astfel încât aceştia să îşi crească profitabilitatea. Am început deja dezvoltarea unor tool-uri de automatizări pentru industria de ecommerce şi consider că în acest moment fără tehnologie nu poţi face performanţă în mediul online, de aceea sunt foarte interesat să dezvolt în continuare soluţii benefice pentru companiile din România", transmite Daniel Slăvenie.

Cofondator al agenţiei de marketing online MoLoSo, care în 2022 a fuzionat cu agenţia SEO Cupcake dezvoltând entitatea Limitless Agency, Daniel Slăvenie are 15 ani de experienţă în marketing digital şi antreprenoriat, fiind totodată investitor şi adviser în alte companii. Pasionat de tehnologie în marketing, antreprenorul investeşte constant în crearea de soluţii care să automatizeze procesele de promovare digitală.

