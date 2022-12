Aplicația mobilă super-simplă Fairo a fost creată în urmă cu doi ani cu sprijinul Raiffeisen Bank International. Serviciul este dezvoltat special pentru freelanceri, antreprenori și proprietarii de afaceri mici, nu numai din România și Ucraina, ci și din UE, astfel încât aceștia să își poată gestiona în mod convenabil finanțele și să plătească rapid și ușor impozitele către stat. Fairo oferă un proces simplu de configurare a integrării cu băncile, de facturare, de ținere a evidenței contabile, de depunere a rapoartelor fiscale și de plată a impozitelor.

Am vorbit cu Andrii Hidulian - directorul general al start-upului fintech Fairo - despre funcționalitățile serviciului și planurile sale de viitor, precum și despre „durerea”- cheie a freelancerilor și antreprenorilor, nu numai din România, ci și din afara granițelor sale.

- Cu ce probleme se confruntă freelancerii în contextul gestionării finanțelor lor și al impozitării veniturilor?

- Au fost evidențiate următoarele nevoi ale antreprenorilor: să nu aibă niciun fel de probleme cu statul; să își desfășoare afacerea în liniște, fără a se împotmoli în probleme de impozitare; să își țină cu ușurință contabilitatea; să depună rapoartele și declarațiile în mod confortabil (ca soluție - de pe un smartphone), mai degrabă decât să se deplaseze la un laptop sau la un birou.

În primul rând, este foarte important pentru un antreprenor să aibă o persoană de încredere care să-i poată gestiona afacerile financiare. O astfel de persoană este acum un contabil, care însoțește mai mulți antreprenori în paralel. Există însă un risc: contabilul se poate îmbolnăvi (iar antreprenorul are un singur contabil), poate pleca în concediu sau poate fi inaccesibil din cauza unei situații de criză în contextul unui război.

Aceasta a și fost cea mai mare „durere” despre care au vorbit antreprenorii. De fapt, toată lumea vrea să se asigure că vor fi în regulă conturile lor și că nu vor exista niciun fel de probleme cu statul. Pe lângă asta, antreprenorii nu vor să piardă timp pentru a se ocupa de contabilitate și de raportarea fiscală, ci caută o soluție simplă și ușor de înțeles.

Iar aplicația noastră mobilă este grozavă pentru că este simplă și, de asemenea, nu se îmbolnăvește niciodată, așa cum se poate întâmpla cu oamenii. Funcționează 24 de ore din 24, astfel încât, în orice moment, utilizatorul poate examina situația afacerii și rapoartele fiscale.

- În ce constau, mai exact, confortul și unicitatea aplicației Fairo?

- Fairo conține multe funcționalități într-o singură aplicație - nu mai este nevoie să descarci informații din alte programe de contabilitate, să le încărci într-un fișier Excel și să reții numele de utilizator și parola din diferite programe. Totul este simplu și, de asemenea, mai ieftin decât să plătești pentru multe resurse sau serviciile unui contabil. Asta înseamnă timp și bani economisiți pentru freelancer.

Serviciul Fairo oferă evidență contabilă automatizată, dar și servicii de facturare, de pregătire și descărcare a rapoartelor fiscale. Cu alte cuvinte, am creat un instrument atât de surprinzător de simplu de utilizat, încât utilizatorul poate ajunge la concluzia că nu mai are nevoie de un contabil, pentru că își poate gestiona singur contabilitatea cu câteva click-uri, direct din aplicația mobilă.

În general, Fairo este un proiect internațional cu mai multe obiective. În primul rând, vorbim de crearea unui produs care să fie de interes pentru antreprenori din diferite țări. În al doilea rând, vorbim de crearea unei comunități puternice de freelanceri, ai cărei membri să folosească atât aplicația noastră, cât și pe cea a partenerilor noștri.

- Andrii, te rog să ne spui când și cum a început istoria proiectului Fairo?

- Denumirea serviciului – „Fairo” - este de fapt un rezultat al jocului cu cuvântul „fair” - adică „deschis”, „onest”, „corect” - care este modul în care dorim să fim întotdeauna față de clienții noștri. Ideea dezvoltării unei astfel de platforme digitale a apărut cu mai mulți ani în urmă și a fost una dintre direcțiile de strategie pentru dezvoltarea IMM-urilor în Grupul Raiffeisen Bank International, care operează în 12 țări din Europa Centrală și de Est. Într-adevăr, pentru grupul bancar austriac, întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) au fost întotdeauna și sunt în continuare unul dintre domeniile sale cheie de activitate.

- De ce ați decis să creați o aplicație tocmai pentru freelanceri și antreprenori?

- Cercetările de piață efectuate în ultimii ani au arătat o tendință de dezvoltare a unui sub segment de antreprenori, freelanceri - adică persoane care lucrează pe cont propriu. Cei care au fost la un moment dat angajați cu normă întreagă și au lucrat pentru cineva în baza unui contract de muncă caută să fie mai independenți, să aibă condiții de lucru mai confortabile, să își schimbe statutul în freelance sau part-time și să se orienteze către un echilibru între muncă și viață personală (work-life balance) - un regim de viață prin care să-și poată realiza interesele într-un mod cât mai productiv posibil.

În ultimii cinci ani, sectorul IT, industria de marketing digital și serviciile legate de dezvoltarea tehnologiilor digitale se dezvoltă în mod activ. Acest lucru ne-a condus la ideea de a crea o platformă digitală pentru întreprinderile mici, care să combine diferite servicii de care antreprenorii au nevoie zilnic.

În primul rând, am luat ca punct de pornire serviciile financiare, dar în același timp ne-am dat seama că nevoile antreprenorilor nu se limitează la acestea. În plus, echipa de dezvoltatori nu a ridicat problema introducerii acordării de credite în funcționalitățile serviciului, deoarece majoritatea freelancerilor nu se confruntă cu aceeași lipsă de fonduri ca, de exemplu, societățile comerciale mai mari. Pentru ei, operațiunile de rutină care le cer mult timp și interacțiunea cu statul în fiecare zi sunt mai importante și trebuie rezolvate rapid, astfel încât să se poată concentra pe ceea ce știu să facă mai bine - propria afacere.

- Spune-ne cum s-a întâmplat: ați inventat mai întâi Fairo și l-ați oferit unui investitor sau investitorul a comandat serviciul echipei de dezvoltatori?

- În realitate, a fost un fel de cerc vicios. La acea vreme, am fost unul dintre dezvoltatorii strategiei MPB pentru Raiffeisen Bank International și am devenit unul dintre inițiatorii creării produsului digital care a devenit în cele din urmă cunoscut sub numele de Fairo. Decizia de a începe dezvoltarea serviciului a fost luată, desigur, de către investitor - consiliul de administrație al grupului bancar și conducerea responsabilă cu dezvoltarea sectorului IMM-urilor.

Investitorul și clientul pentru proiectul Fairo a fost Grupul Raiffeisen Bank International, iar dezvoltatorul a fost Startup builder, o companie specializată în crearea la cheie a start-upurilor. Am devenit supervizorul proiectului și acum rămân directorul general al companiei Fairo.

- Ce fel de analiză a fost făcută înainte de a începe să lucrați la produs? Cum ați cercetat piața, cum ați aflat care este „durerea” și interesul potențialilor utilizatori?

- În primul rând, echipa a efectuat o analiză a pieței pentru a identifica principalele tendințe și a efectuat, de asemenea, cercetări statistice. Am efectuat cercetări documentare bazate pe colectarea, studierea, sistematizarea și analiza informațiilor de marketing secundare despre piață, obținute din surse deschise, privind tendințele de pe alte piețe. Acest lucru a fost necesar pentru a identifica tendințele generale în dezvoltarea segmentului pe care îl dorim. În acest fel, am reușit să identificăm intențiile antreprenorilor de a utiliza unele servicii sau altele.

Prin testarea prototipurilor și cercetarea publicului potențial, specialiștii au stabilit că este nevoie de un produs, iar apoi echipa de creație a dezvoltat brandul, după care a fost schițat formatul de lucru și a fost delimitat domeniul de cercetare.

- Câți specialiști au lucrat la acest produs și cât de repede a fost realizat acesta?

- Echipa inițială era formată din aproximativ douăzeci de specialiști. Aplicația a fost dezvoltată destul de rapid - din martie până în iunie 2020 a fost creat și lansat un MVP (Minimal Viable Product), în Ucraina, iar în 2021 aplicația a fost lansată și în România. În 13 luni, am reușit să creăm un produs complet, atunci când serviciile financiare au fost integrate în aplicație. Și asta, în timpul pandemiei. Complet de la distanță.

- Ați atras investiții atunci când ați dezvoltat produsul?

- Proiectul Fairo este finanțat integral de un singur investitor, Raiffeisen Bank International, și nu are alți investitori sau creditori.

- Ce funcționalități au fost implementate în serviciul Fairo?

- Funcționalitățile inițiale ale aplicației au inclus trei ramuri: facturare, contabilitate online și depunerea rapoartelor.

Prima este facturarea, adică crearea și emiterea facturilor, precum și posibilitatea de a le verifica și monitoriza. Nu sunt necesare tabele sau fișiere separate. Într-o singură aplicație, freelancerul poate vedea toate facturile emise și plata acestora (datorită sincronizării cu alte bănci, antreprenorul poate vedea care facturi au fost plătite de clienți și care nu). Acest lucru rezolvă o mare problemă pentru freelanceri - se mai întâmplă să uiți către cine ai facturat, când și ce anume.

A doua este Contabilitatea Smart, care permite utilizatorului să țină evidența tuturor veniturilor sale. Datorită sincronizării menționate, toate veniturile sunt înregistrate automat. În plus, acestea pot fi ajustate manual prin adăugarea altor surse de venit.

A treia este generarea rapidă a rapoartelor fiscale, după ce facturile au fost emise și veniturile au fost încasate.

Acestea sunt, de fapt, trei produse principale, între care există o automatizare printr-un al patrulea produs, pe care îl vom dezvolta în mod constant - sincronizarea cu băncile - și ne bazăm pe dezvoltarea în continuare a open banking-ului. Utilizatorul nu va trebui să țină evidențe separate, să exporte sau importe date din diferite conturi, ci informațiile vor fi preluate automat de la principalele bănci de pe piață.

În plus, echipa pregătește acum planurile pentru anul viitor, inclusiv elaborarea planurilor de dezvoltare a aplicației și stabilirea de noi obiective.

- Câți utilizatori are acum serviciul în România și în străinătate?

- În această lună, avem deja 10.000 de clienți business, utilizatori înregistrați în România, și aproximativ 5.000 în Ucraina. Însă merită să facem o clarificare aici - acesta este numărul de persoane care și-au marcat codul de identificare fiscală - un număr fiscal individual fără de care un antreprenor nu poate depune rapoarte la autoritățile fiscale și care servește drept identificator al persoanei pentru autoritățile fiscale. Cu alte cuvinte, sunt mult mai mulți cei care au descărcat aplicația Fairo. Totodată, prin funcționalitatea de bază - open banking, Fairo Sync, deja operațională în România, utilizatorii își pot conecta la aplicație contul de afaceri de la orice bancă din România.

- La câți utilizatori vă așteptați în viitor - peste șase luni, peste un an? Există prognoze?

- Avem obiective foarte ambițioase - să devenim liderul acestui segment în Europa Centrală și de Est, la fel ca grupul bancar Raiffeisen Bank International - în întregul segment de afaceri.

- În ce țări intenționați să vă extindeți?

- În general, scopul nostru este de a ajuta freelancerii din Ucraina și din țările din Uniunea Europeană: România, Cehia, Polonia, Ungaria, Croația; să devenim un lider prin crearea celei mai mari comunități de freelanceri din regiune, precum și să sprijinim antreprenorii atât în țară, cât și în străinătate.

- Care este cel mai dificil lucru în procesul extinderii în alte țări?

- Am știut de la bun început că nu există o rețetă minune prin care să facem un produs care să se potrivească cu toate țările și nu am făcut greșeala pe care au făcut-o alte start-up-uri. Nu am copiat și aplicat rețeta de succes de la o țară la alta. În schimb, echipa noastră a înțeles că că toate țările sunt diferite, cel puțin în ceea ce privește legistația.

De asemenea, trebuie să ținem cont de specificul local - fiecare piață este diferită, nu există o asemenea noțiune ca piață a Uniunii Europene, ci piețe ale fiecărui stat membru al UE. Pe lângă asta, comunicarea cu clienții din străinătate este foarte diferită de modelul ucrainean de comunicare cu utilizatorii.

- Cum câștigă bani proiectul Fairo? Este vorba de un abonament sau de o plată unică pentru utilizarea serviciului?

- Am implementat modelul tradițional SaaS (software as a service, adică software ca serviciu) - plata pentru utilizarea serviciului. Există un model de abonament, în care clientul plătește în mod regulat pentru accesul la serviciu. Testăm taxele de abonament în cadrul versiunii premium - apropo, acest lucru variază de la o țară la alta. De asemenea, acum definim modelul de monetizare potrivit care va genera venituri.

Trebuie subliniat faptul că avem alte obiective acum și că nu suntem încă în faza de monetizare.

- Cum ați făcut față dificultăților din cealaltă piață? Ce a fost cel mai dificil după începerea unui război la scară largă în Ucraina?

- Poate că cel mai dificil lucru a fost responsabilitatea pentru oameni, asigurarea siguranței și relocarea acestora (compania are birouri în Austria, Ucraina, Republica Cehă, plus oameni care lucrează în peste nouă țări).

În plus, nu numai echipa noastră a fost importantă, ci și clienții noștri - am fost mereu în contact cu ei. Echipa noastră de Customer Care, pe care nu o numesc altfel decât „Customer Angels”, chiar și stând în adăposturi antiaeriene, a avut grijă de clienți și de accesul lor la serviciu. În general, indicatorii control de calitate a serviciilor sunt extrem de importanți pentru noi, am putea spune chiar critic de importanți.

- Au existat greșeli pe care le-ați făcut pe parcursul creării produsului? Cum a afectat acest lucru procesul de dezvoltare?

- Nu greșește doar acel om care nu face nimic. Bineînțeles, și noi, ca toată lumea, facem greșeli. Există momente în care formulăm niște ipoteze pe care le considerăm de succes, iar apoi se dovedește că ele nu se potrivesc deloc. Urmăm adesea principiul „Fail fast and learn fast” - încercați rapid și, dacă nu ați reușit, trageți rapid concluziile. Apoi, îmbunătățim produsul pe baza erorilor descoperite în timpul unui astfel de „experiment”.

Acum am trecut la planificarea cu ajutorul Objectives and Key Results (OKR) - sistem de obiective și rezultate-cheie, un sistem de stabilire a obiectivelor utilizat de echipe pentru a defini obiective măsurabile și pentru a urmări rezultatele acestora. În cadrul acestui sistem, delegăm treptat mai multe oportunități (și responsabilități) membrilor echipei pentru a stabili obiective mai ambițioase decât cele pe care le putem atinge în condițiile existente și în cadrul planificării tradiționale.

- Care este cel mai dificil lucru în dezvoltarea produselor digitale financiare?

- Dacă am fi fost un produs pur românesc sau ucrainean, nu ar fi existat nicio dificultate, deoarece avem o echipă foarte puternică de experți care înțeleg serviciile bancare și nefinanciare pentru afaceri. Așadar, în opinia mea, ar fi ușor de realizat un produs care să genereze un venit bun pentru investitor, exclusiv pentru utilizatorii români sau ucrainieni. În țările în care suntem prezenți, cunoaștem cu toții și suntem mândri de astfel de proiecte care au dovedit că este posibil să avem succes în România sau Ucraina, mai degrabă decât să încercăm să ne lansăm în SUA, de exemplu.

Însă avem o strategie diferită, care poate fi numită provocare de fiecare membru al echipei. Este dificil să creezi un produs care să fie util clienților din diferite țări și să-l faci mai eficient decât o mulțime de aplicații separate - câte una în fiecare țară. Trebuie să creăm un serviciu care să aibă succes în multe țări - aceasta este aspirația noastră și principala noastră provocare.

Sursa foto: Fairo

