Zitec, compania de IT și digital marketing din România, specializată în dezvoltarea de soluții și servicii de transformare digitală, a înregistrat o cifră de afaceri de 25,2 de milioane de euro în 2022, ceea ce reprezintă o creștere de 42% față de anul precedent. În ultimii trei ani, compania a raportat o rată medie de creștere anuală de 54%.

Serviciile de dezvoltare software Zitec au reprezentat cea mai dinamică direcție de business a companiei în 2022. Creșteri semnificative au înregistrat diviziile de Mobile & Distributed Ledger Development, Continuous Improvement Services, DevOps, eCommerce, Microsoft Azure și Security.



Zitec a înregistrat o rată de retenție a clienților de 82%, peste media industriei IT & Software (77%, conform Exploding Topics) precum și o rată de loializare a specialiștilor din echipă de 85%. Portofoliul Zitec numără în prezent 240 companii din peste 30 de țări. De asemenea, echipa Zitec a crescut și ea cu circa 30%, de la 262 la final de 2021 la 339 la final de 2022.

Rezultate financiare Zitec 2022: pe ce s-a bazat creșterea companiei

Zitec a continuat anul trecut implementarea de proiecte de transformare digitală pentru clienții săi și s-a concentrat pe consolidarea parteneriatelor strategice și dezvoltarea abilităților legate de tehnologiile utilizate. Printre clienții nou incluși în portofoliu în 2022 se numără Regina Maria, Twispay, Agrii Romania, HiGeen, SanoPass și Nhood, piețele principale fiind România, SUA și Elveția.



În ceea ce privește dezvoltarea parteneriatelor strategice, cele cu Google și Microsoft au fost în prim plan, aproximativ 85% dintre proiectele de dezvoltare ale Zitec din ultimii 4 ani utilizând soluții de cloud computing, în special Microsoft Azure și Google Cloud.



Interesul constant pe care companiile l-au manifestat în 2022 față de migrarea către platforme de eCommerce flexibile și competitive s-a tradus într-o creștere de 150% a cifrei de afaceri pentru divizia de eCommerce Zitec. Implicit, această creștere a dus la acțiuni de consolidare a parteneriatelor strategice cu partenerii tehnici Adobe (platforma Magento) și VTEX, platforme care susțin 80% dintre proiectele clienților Zitec pe zona de eCommerce. Pentru 20% dintre aceste proiecte, Zitec a creat soluții personalizate.



Spre finalul anului, compania a adăugat portofoliului său tehnologic un nou serviciu, cel de Data Analytics, menit să asiste companiile în accesarea potențialului de valoare comercială oferit de date. În 2023, se va investi în extinderea acestei echipe și consolidarea capabilităților sale în tehnologiile de date oferite de soluțiile de cloud computing Google și Microsoft.

Planurile Zitec în 2023: câți oameni vrea să angajeze

În 2023, echipa Zitec mizează pe o tendință de creștere organică similară cu 2022, dar suplimentar explorează și potențiale achiziții de companii de IT. Zitec va continua dezvoltarea parteneriatelor strategice cu Google, Microsoft, Adobe (Magento) și VTEX, dar și creșterea impactului în proiectele clienților existenți. Pentru 2023, compania estimează o creștere organică de cel puțin 20% a echipei și își propune să atragă în continuare specialiști din toată țara. Echipa din prezent reunește angajați atât din București și Brașov - orașe unde există birouri fizice - cât și din Cluj, Timișoara sau Iași, orașe unde compania pune la dispoziție spații de coworking în parteneriat cu Pluria.



În acest moment Zitec caută peste 30 de noi persoane care să se angajeze în companie, pozițiile deschise vizând atât roluri tehnice, cum ar fi Software Developers (PHP, Magento, .NET), QA Engineers, Product Owner, Business Analyst, Agile Project Managers, Scrum Masters, cât și non-tehnice: Content Marketing Specialist, SEO Specialist, Business Developer sau Digital Campaign Specialist.



De asemenea, echipa urmărește în continuare consolidarea capabilităților în abordarea de proiecte ample, de complexitate tehnică crescută, pe tehnologiile din portofoliu.



Consolidarea produselor proprii, Mirro și Regista



Anul trecut echipa Zitec s-a concentrat și pe consolidarea produselor proprii Mirro.io, o soluție de management al performanței, și Regista, aplicație de registratură electronică și e-Guvernare. Astfel, în 2022, Mirro și-a dublat numărul de utilizatori în comparație cu anul precedent.





Printre companiile locale care folosesc în prezent Mirro.io se numără: Tazz, Adore Me, Netopia, Hochland, Pluria, Transylvania College, Ddroidd, Bright Spaces, Sessions, sau Accace.



Regista, soluția dezvoltată de Zitec ce contribuie direct la progresul digital al României prin automatizarea și eficientizarea activităților din instituțiile din România, a depășit pragul de 1000 de clienți, reprezentați de primării, spitale, instituții de învățământ, dar și de companii private din toate județele țării.



În prezent, aplicația este folosită zilnic de peste 60.000 de utilizatori. În total, prin intermediul Regista au fost procesate peste 28 de milioane de documente. Regista a continuat dezvoltarea aplicației adăugând noi funcționalități precum: programări online, validarea identității la sediu și integrarea cu aplicații specializate în administrarea taxelor și impozitelor pentru plata online a contribuțiilor locale.

