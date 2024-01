Zitec, unul dintre principalii jucători din domeniul IT și soluții de transformare digitală din România, a înregistrat o cifră de afaceri consolidată de 30 de milioane de euro în 2023. În comparație cu estimarea Gartner privind evoluția serviciilor de IT pentru 2023, de 7,3%, iar pentru software de 12,9%, Zitec precizează că a înregistrat o creștere organică a veniturilor de 15%.

Grupul de firme Zitec precizează că a reușit să înregistreze această creștere într-un an marcat de un ritm de expansiune scăzut pentru companiile din sectorul IT, pe fundalul unor turbulențe puternice în mai toate economiile puternice ale lumii și o scădere substanțială a cererii de servicii IT față de perioada pandemiei. Evoluția generală a industriei IT în 2023 a venit cu numeroase provocări, între care rata inflației foarte ridicată, atingând aproximativ 10% în România, dar și neașteptata decizie a guvernului de a elimina scutirile fiscale pentru angajații din IT (afectând peste 80% din lucrătorii din IT cu contract de muncă)

"(...)Ne aflăm în rândul primilor lideri din industrie care au ales să-și asume integral costurile asociate cu decizia guvernului de a elimina beneficiile pentru angajații din IT (având în cazul nostru un impact de 700.000 de euro estimat pentru 2024)", a declarat Alexandru Lăpușan, CEO și Co-Fondator al grupului de firme Zitec.



Creșterea Zitec se bazează în special pe următoarele divizii din cadrul companiei:

Zitec Managed Services, care include și servicii DevOps a crescut cu 90% în 2023.

Security and Data Privacy a înregistrat în 2023 un avans al cifrei de afaceri de 70%,

Diviziile de Software Development Services pentru domeniile eCommerce și Logistică au înregistrat creșteri de 45%, respectiv 26%.

Cloud Services a raportat o creștere de 30% a cifrei de afaceri în 2023

În 2023 Zitec și-a dezvoltat în continuare portofoliul, atât pe plan local cât și internațional. Astfel, între noii clienți Zitec se număra companii internaționale precum Quipu GmbH (Procredit Bank AG), Tomra Systems ASA, Car ‘N Motion, dar și firme locale de prestigiu, cum ar fi Zentiva, US Food Network (KFC), Aquila sau Philips Romania.



“În 2024, ne vom continua extinderea portofoliului internațional de clienți și vom participa la mai multe licitații publice care vizează transformarea digitală a serviciilor publice. Am observat îmbunătățiri semnificative în privința transparenței și corectitudinii procesului de selecție în licitațiile publice din România. Acest lucru ne conferă încredere să participăm activ în aceste licitații, având în vedere obiectivul de a valorifica vasta experiență a echipei Zitec și de a facilita astfel accesul românilor la servicii publice de calitate. Prin urmare, transformarea digitală a serviciilor publice va reprezenta una dintre direcțiile noastre de dezvoltare în 2024.” a declarat Alexandru Lăpușan, CEO și Co-Fondator al grupului de firme Zitec.



Succesul Zitec nu se limitează doar la portofoliul extins de servicii software, extinzându-se și la afaceri inovatoare în domeniul produselor digitale, cum ar fi Mirro.io și Regista.ro

Mirro, soluția HRIS SaaS creată de Zitec pentru cultivarea unei culturi organizaționale bazate pe comunicare deschisă, transparență, îmbunătățire continuă și recunoaștere, a redefinit managementul performanței, înregistrând de 3 ori mai mulți utilizatori în 2023. Companii de talie mare, printre care eMAG, Lactalis și Premier Restaurants România (operatorul lanțului de restaurante McDonald’s), au adoptat Mirro pentru îmbunătățirea performanțelor echipelor lor și gestionarea culturii organizaționale.

Regista, soluția pentru automatizarea proceselor din instituțiile publice și alte organizatii din România, a raportat o creștere a cifrei de afaceri cu peste 50% în 2023. Cu peste 1.200 de clienți și 65.000 de utilizatori, Regista s-a clasat și în 2023 pe locul 1 în acest sector, cu o cotă de piață de peste 30%.

Alte performanțe notabile ale echipei Zitec

Alte rezultate ale Zitec pentru anul 2023 includ:

O creștere a echipei cu 15%, cu o rata a loialitate de 90%

Titlul de “Microsoft Partner of the Year”

Titlul de “Business Services Company of the Year 2023” primit în cadrul “Romanian Business Services Gala”

Titlul de “Compania Anului” în cadrul Galei ANIS 2023

Echipajul Zitec a câștigat titlul de Campion Național, Yachting (clasa ORC B1).

