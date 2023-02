Ne aflăm, cu siguranță, în era BIG DATA. De fapt, nu puțini sunt cei care afirmă că data are the new gold. Esențiale pentru orice marketer și sales person, datele ne ajută să realizăm și să implementăm campanii publicitare mai bine targetate, să ne optimiză bugetul și să ne scalăm afacerea. Însă întrebarea la care trebuie să răspundem este cum păstrăm aceste date astfel încât să fie în siguranță, iar stocarea lor să respecte normele GDPR. Dacă am face o analogie, și ne-am gândi la economiile noastre, conturăm mai bine imaginea: așa cum alegem, de exemplu, conturile bancare, nu salteaua, pentru a ne proteja economiile, același lucru trebuie să îl facem și pentru bazele de date.