Grupul Wagner a început recrutarea de mercenari în liceele din Moscova pentru trupele din Ucraina

De asemenea, se pare că Wagner recrutează în circa 40 de centre sportive din Rusia.

În cea mai recentă actualizare a informațiilor, Ministerul Apărării spune că proprietarul grupului Wager, Yevgeny Prigozhin, „probabil a pierdut accesul la recrutarea în închisorile rusești”, din cauza disputelor continue cu conducerea militară a Kremlinului.

(2/5) Since the start of March 2023, Wagner has set up outreach teams based in sports centres in at least 40 locations across Russia.— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) March 13, 2023