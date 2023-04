A făcut mii de dolari cu ajutorul ChatGPT. Primii bani au venit după 10 ore de muncă

ChatGPT amenință tot mai multe profesii, iar antreprenorii au înțeles că pot folosi platforma creată de OpenAI și ca asistent pe diverse proiecte. Ihor Stefurak s-a folosit de aplicație pentru a crea o extensie pentru Chrome care i-a adus mii de dolari peste noapte.

Un start-up de succes trebuie să se miște cât mai repede. Antreprenorul ucrainean Ihor Stefurak, care a pus bazele mai multor afaceri în țara natală, a realizat că se poate folosi de potențialul ChatGPT pentru a construi, de la zero, aplicații atractive pentru piață. De la această simplă idee s-a născut Type Slash AI, proiectul care a avut cea mai scurtă perioadă de dezvoltare din cariera lui Stefurak, care are un portofoliu de cinci afaceri în prezent.



Totul a început, spune antreprenorul, ca un exercițiu de explorare, deoarece Stefurak nu are experiență ca programator. Singurele linii de cod scrise de el funcționează pentru niște aplicații pe Google Sheets, nu vreo extensie pentru browser-ul Google Chrome. Cu toate acestea, antreprenorul, care a lucrat timp de cinci ani ca startup accelerator, a vrut să creeze un asistent invizibil pe bază de AI.

Installing my first GPT that runs locally. A simple macOS installer and 2.97 GB of data.



Expect no API keys, a similar output (will test it and report back), and a traditional chat interface. pic.twitter.com/IY83CLqevt— Ihor Stefurak (@ihorstefurak) April 15, 2023

Pentru a-l activa, utilizatorul trebuie să scrie o comandă în orice spațiu de introducere pentru text de pe site-uri. De pildă, dacă ai vrea ca AI-ul să-ți conceapa un tweet sau niște linii de cod Replit, tot ce ai de făcut e să introduci într-o casetă de text de pe orice site comanda „/ai prompt” și să apeși Enter.

Cum Stefurak nu avea cunoștiințe specifice, s-a folosit de ChatGPT pentru a obține codul necesar rulării extensiei sale. Ucraineanul i-a cerut, pur și simplu, AI-ului să-i scrie codul necesar pentru o extensie pentru Chrome care monitorizează input-urile din casetele de text. Platforma concepută de Open.AI a răspuns cu o serie de coduri JavaScript, un fișier HTML și un fișier manifest.json necesar pentru a rula extensia.

✨ I spent the last 10 hours building a chrome extension with ChatGPT as my CTO.



We made an invisible AI assistant that lives in the text boxes of websites you visit. One command, infinite possibilities.



Just type /ai + add your prompt -> https://t.co/QLBH6NBHaP pic.twitter.com/M4GOp2CVDE— Ihor Stefurak (@ihorstefurak) March 16, 2023

„Am petrecut mai multe ore pentru a testa extensia, cerându-i AI-ului ChatGPT să-mi ofere soluții pentru bug-urile pe care le-am găsit. În cele din urmă, am creat un site pentru noua mea extensie și am oferit-o spre vânzare prin pre-comandă”, a spus antreprenorul, care susține că tweet-ul său despre această extensie s-a viralizat și aproximativ 500.000 de oameni l-au văzut. Rezultatul? Stefurak a câștigat 1.000 de dolari într-o zi din toate pre-comenzile strânse.

În cele din urmă, ucraineanul și-a vândut extensia, realizată cu ajutorul ChatGPT, pe platforma Acquire după ce 50 de persoane și-au arătat interesul. Cinci i-au și trimis oferte, iar întreg procesul de dezvoltare și trouble-shooting a durat 10 ore - cam cât o zi de muncă cu overtime.

• The ideal indie team should consist of a tech expert and a marketer. ChatGPT served as my CTO, but I had to write prompts, which kept me from going all-in on marketing.— Ihor Stefurak (@ihorstefurak) April 13, 2023

Ca urmare a viralizării acestui exercițiu, Stefaruk a observat că și alți oameni au încercat să-l „angajaeze” pe ChatGPT pe diverse proiecte, dar acestea n-au avut succes. „Ideea mea a fost diferită și a ieșit în evidență deoarece am reușit să o prezint într-un mod inedit - un antreprenor care l-a pus la treabă pe ChatGPT pe post de CTO”. Ucraineanul susține că întregul proces l-a învățat că această abordare nu este atât de dificilă, atât timp cât înțelegi ce face codul pe ccare ChatGPT ți-l scrie, și poate fi o metodă bună de învățare pentru cei care pătrund în domeniu.

„Poți folosi ChatGPT dacă-ți propui să faci o aplicație simplă folosind Python sau JavaScript”, a concluzionat Stefurak care lucrează, acum, un AI menit să-i ajute pe oameni să gândească mai eficient folosind „modele mentale”. „Poți folosi ChatGPT, dar start-up-ul ideal ar trebui să implice și un om de marketing, pe lângă expertul pe partea de tehnologie”.

Sursa foto: Shutterstock.com / Tada Images

