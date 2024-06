Compania românească de IT Zitec se așteaptă la o creștere de 20% a cifrei de afaceri consolidate în 2024. Totuși, Alexandru Lăpușan atrage atenția asupra provocărilor din industria IT din România.

Zitec atrage atenția asupra provocărilor din industria IT din România și măsurilor fiscale luate de Guvernul României în 2023 care încă produc efecte negative asupra mediul de business și a angajaților din acest sector.



„Suntem încrezători în creșterea și dezvoltarea Zitec pe parcursul anului 2024, dar privim cu prudență spre viitor și atragem atenția asupra provocărilor persistente din industria IT din România.” declară Alexandru Lăpușan, CEO și co-fondator Zitec. „Îngrijorările noastre vin pe fondul scăderii globale a cererii de servicii IT și eliminarea abruptă, din 2023, a scutirilor fiscale pentru angajații IT, o decizie guvernamentală ce încă produce efecte negative semnificative în lipsa unor politici care sa compenseze acest impact. Este imperativ ca statul roman sa sprijine mult mai puternic activitățile de Cercetare-Dezvoltare, măcar la nivelul țărilor concurente din regiune”, adaugă acesta.



Zitec a fost printre primele companii din industrie care au ales să-și asume integral costurile asociate cu decizia guvernului de a elimina beneficiile pentru angajații din IT (având un impact negativ de 700.000 de euro estimat pentru 2024 în cazul companiei).

Pe ce își bazează Zitec creșterea în 2024

Unul dintre pilonii creșterii Zitec este consolidarea portofoliului de clienți, atât pe plan local, cât și internațional. De la începutul anului, branduri precum HeyBlu (România), ProFiduciaria (România), European Athletics (Elveția) sau Sportano (Polonia) s-au alăturat portofoliului Zitec.



O altă direcție de dezvoltare accelerată anul acesta este transformarea digitală a serviciilor publice. Până în prezent Zitec a participat la peste 20 de licitații publice, înregistrând o rată de succes de 30%.



„Ne bucurăm că ne-am atins obiectivele declarate la începutul anului de a participa la mai multe licitații care vizează transformarea digitală a serviciilor publice. Îmbunătățirile în privința transparenței și corectitudinii procesului de selecție în licitațiile publice ne-au dat încrederea să ne implicăm activ în acest proces. Numeroase instituții publice importante ne-au ales ca partener pentru digitalizare în contextul PNNR”, declară Cristiana Cotorelea, Public Sector Director la Zitec.

