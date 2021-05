Top 5 cei mai bine plătiți CEO din lume, în 2020

An de an, oamenii urmăresc cu interes viața celor mai importanți din lideri din lume, fiind interesați în principal nu doar de ce fac ca să câștige bani, ci și cât câștigă la final de an. Nume ca Elon Musk sau Tim Cook stârnesc atenția tuturor, reprezentând adevărate modele inspiraționale pentru că mulți visează să ajungă ca ei, dar mai ales să câștige ca ei.