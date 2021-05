Long March 5B a fost lansat pe 29 aprilie la Centrul de Lansare Spațială Wenchang din China. Misiunea a fost să transporte pe orbită un modul care conține locuințe pentru o viitoare stație spațială chineză.

Misiunea a fost dusă la bun sfârșit, însă corpul rachetei înconjoară acum Pământul și va intra în curând în atmosfera inferioară. Natura necontrolată a reintrării sale în atmosferă i-a lăsat pe experți îngrijorați de impactul potențial pe care îl poate avea atunci când va ateriza. Bucata mare de gunoi spațial măsoară 98 de metri lungime și 16,5 metri lățime și cântărește 21 de tone metrice, notează CNBC.

În video-ul de mai jos poți urmări LIVE poziția restului de rachetă.

Compania de cercetare finanțată de Federația Aerospace Corporation a postat vineri pe Twitter spunând că predicția sa de aterizare a fost duminică dimineața, la ora 4:19 GMT. Specialiștii au identificat o zonă din apropierea insulei de nord a Noii Zeelande ca un posibil punct de reintrare. Cu toate acestea, în continuare nu se cunoaște cu exactitate locul în care s-ar putea întâmpla acest lucru, prin urmare, bucățile de rachetă pot ateriza oriunde pe Pământ, mai adaugă experții.

Our latest prediction for #LongMarch5B CZ-5B rocket body reentry is 🚀 09 May 2021 04:19 UTC ± 8 hours along the ground track shown here. Follow this page for updates: https://t.co/p2AU9zVEpA pic.twitter.com/rsE6yzcnHb