Harta locațiilor unde s-au raportat atacuri cu rachete rusești

Jurnalistul Alex Luhn, fost corespondent pe Rusia pentru The Guardian și The Telegraph, a realizat o hartă a locațiilor unde au fost raportate până acum atacuri cu rachetă (vezi foto mai jos).

Anterior, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că Rusia a efectuat lovituri cu rachete asupra infrastructurii ucrainene şi poliţiei de frontieră a ţării şi că explozii au fost auzite în multe oraşe.

El a anunţat că legea marţială a fost declarată peste tot în ţară şi că a vorbit prin telefon cu preşedintele american Joe Biden. Într-o declaraţie separată, Ministerul de Externe ucrainean a spus că scopul operaţiunii militare a Rusiei este distrugerea statului ucrainean.

Jesus. This is where some of the strikes have been reported. It's all Ukraine not just the east. And Kyiv too pic.twitter.com/C6ZHqt1wzk