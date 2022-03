Biden: Războiul lui Putin din Ucraina nu va fi niciodată o victorie

„Războiul lui Putin împotriva Ucrainei nu va fi niciodată o victorie. A sperat să domine Ucraina fără luptă. A spera să rupă Europa. A sperat că va slăbi Alianța trans-Atlantică. A sperat să împartă America. A eșuat”, a scris președintele SUA pe contul oficial de Twitter al Președinției americane (POTUS).

Putin’s war against Ukraine will never be a victory. He hoped to dominate Ukraine without a fight. He hoped to fracture European resolve. He hoped to weaken the trans-Atlantic Alliance. He hoped to split apart America. He failed.— President Biden (@POTUS) March 11, 2022

Cât despre implicarea SUA în război, președintele american a scris într-un al tweet că țara sa nu va trimite trupe în Ucraina.

„Vreau să fiu clar: vom apăra fiecare centimetru din teritoriul NATO cu toată puterea unei NATO unite și galvanizate. Dar nu vom duce un război împotriva Rusiei în Ucraina. O confruntare directă între NATO și Rusia ar însemna al treilea război mondial."

I want to be clear: We will defend every inch of NATO territory with the full might of a united and galvanized NATO.



But we will not fight a war against Russia in Ukraine.



A direct confrontation between NATO and Russia is World War III. And something we must strive to prevent.— President Biden (@POTUS) March 11, 2022