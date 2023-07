"Putin deja a pierdut războiul", a declarat Biden în cadrul unei conferinţă de presă de la Helsinki. "Nu există nicio posibilitatea pentru el să câştige războiul în Ucraina", a adăugat liderul de la Casa Albă.

"Eu sper, este aşteptarea mea, ca Ucraina să facă progrese semnificative în ofensiva sa şi ca asta să ducă la o reglementare negociată într-un moment sau altul", a mai spus Biden.

Liderul american a mai afirmat că preşedintele rus Vladimir Putin va decide în cele din urmă că nu este în interesul Rusiei să continue războiul.

Între timp însă, "nimeni nu poate adera la NATO în timpul unui război", pentru că asta ar garanta un al treilea război mondial, a subliniat Biden, potrivit Reuters.

#UPDATE US President Joe Biden said Thursday that Russian President Vladimir Putin has "already lost the war" in Ukraine, with Moscow running short of resources and in economic trouble. pic.twitter.com/BOczUZBToZ