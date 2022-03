Irakul împarte cu Iranul lunga sa graniţa de est, iar Teheranul joacă în Irak un rol esenţial atât din punct de vedere politic, cât şi economic.

Atacul a fost realizat cu "12 rachete balistice trase asupra unui district din Erbil şi au vizat consulatul american", potrivit unui comunicat al unităţii de combatere a terorismului din Kurdistan.

RUMINT that Fateh-110 ballistic missiles were utilized to hit U.S. targets in Erbil, Iraq. Footage is circulating of missiles reportedly over Iran. pic.twitter.com/PIHX1qukJH— Global: MilitaryInfo (@Global_Mil_Info) March 12, 2022