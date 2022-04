Marele risc al războiului din Ucraina: să devenim vecini cu Rusia. De ce este atât de importantă Insula Șerpilor

Practic, în momentul de față Rusia testează nu atât capacitatea de rezistență a fiecărei țări la agresiunea ei, cât voința de rezistență. Și, din păcate, România cred că are mari probleme în privința voinței de a rezista la această agresiune prin faptul că o ignoră. Asta este un mare semnal de alarmă.

”Nu cred în oportunități naționale ale unei crize europene. Singura oportunitate pe care o poate aduce această criză pentru România e să avem de-a face cu o primenire intelectuală a clasei politice, de natură să-i ajute pe politicienii români să înțeleagă importanța momentului pe care-l traversăm. Nu cred că există oportunități de tip național pe fondul unei crize europene și mondiale”, într-un interviu wall-street.ro, Cosmin Popa, istoric, cercetător la Institutul de Istorie al Academiei Române și specialist în spațul rusesc și sovietic.

În opinia sa, în momentul de față Rusia testează voința de rezistență a fiecărei țări - un capitol la care România pare să nu stea foarte bine, în mare măsură pentru că ignoră scenariul unei agresiuni rusești, atâta timă cât aceasta nu se materializează într-un război convențional.

”România e parte a NATO, a unei comunități politice, fiindcă marea parte a populației acestei țări a vrut ca ea să fie acolo. Oricât s-ar împopoțona politicienii români cu ceea ce fac NATO sau UE aici, e meritul, în principal, al populației, al românilor, care nu și-au închipuit existența politică în afara acestor structuri”, spune Cosmin Popa.

Istoricul avertizează însă că nu putem interpreta criza ucraineană ca pe o oportunitate pentru a realiza obiective naționale. Mai degrabă, principalul interes național al României în momentul de față este ca agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei să se termine - dar nu oricum, și în primul rând nu prin cedări teritoriale ucrainene, care ar putea aduce transforma Federația Rusă într-unul dintre vecinii noștri.

”Să nu dea Domnul ca rușii să reușească să-i învingă pe ucraineni, fiindcă ceea ce s-a întâmplat cu vecinătatea româno-sovietică o să ni se pară o perioadă de prietenie și iubire reciprocă între popoare față de ceea ce ne pregătesc rușii. Acest lucru s-a văzut foarte clar din ocuparea Insulei Șerpilor în primele ore ale războiului. Această ocupare nu ține atât de proiecția tactică a războiului, cât de strategia politică a acestuia”, spune Cosmin Popa.

O posibilă anexare a insulei Șerpilor la Rusia ar putea redeschide diferendul privind acest teritoriu, pe care Curtea Internaţională de Justiţie de la Haga îl încheiase în 2009. La acel moment, CIJ a acordat țării noastre aproape 80% din zona de platou continental şi zonă economică exclusivă disputată cu Ucraina.

Kremlinul nu recunoaște însă deciziile Curții - și, automat, nu va recunoaște nici linia de delimitare în Marea Neagră stabilită de CIJ, astfel că un diferend pe acest subiect va fi inevitabil. Miza o constituie resursele, evaluate la 70 de miliarde de metri cubi de gaze naturale și 12 milioane de tone de petrol.

Sursa hărții: Ministerul Afacerilor Externe

De asemenea, dacă ar rușii ar reuși să cucerească Mikolaiv (Nikolaev) și Odessa, ar deveni practic vecini cu țara noastră. Deși Odessa era indicată inițial drept unul dintre principalele obiective ale invaziei rusești, momentan rușii o atacă doar de la distanță, cu rachete.

