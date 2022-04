După palma lui Will Smith, nou caz de glumă luată prea în serios la Oscar. Actriță, amenințată cu moartea

- Amy Schumer a dezvăluit în episodul din 13 aprilie al emisiunii radiofonice "The Howard Stern Show" că în urma unei glume făcute la gala premiilor Oscar din 2022, care a vizat cuplul de actori Jesse Plemons - Kirsten Dunst, a primit ameninţări cu moartea de la mai multe persoane care au acuzat-o de "lipsă de respect" la adresa actriţei americane.

Conform scenariului prestabilit al acelei glume, Amy Schumer s-a prefăcut că a confundat-o pe Kirsten Dunst cu o persoană care făcea figuraţie şi a obligat-o să renunţe la scaunul ei din sală, spre uluiala logodnicului acesteia, Jesse Plemons, scrie Agerpres, care preia revista Variety.



Amy Schumer le-a explicat fanilor supăraţi în urma incidentului, la o zi după gala premiilor Oscar, că gluma ei "a fost regizată" şi că actriţa Kirsten Dunst a participat la acea secvenţă care se dorea a fi amuzantă. "Apreciez iubirea voastră faţă de Kirsten Dunst. Şi eu o iubesc! Nu aş îndrăzni să ofensez o regină ca ea", a adăugat actriţa de comedie.



În emisiunea prezentată de Howard Stern, ea a precizat că a fost nevoită să le răspundă fanilor întrucât ameninţările cu moartea pe care le primea din cauza acelei glume păreau să scape de sub control.



"Au fost atât de agresive, încât agenţii Secret Service m-au abordat pentru a discuta despre ele. Iar eu voiam să le răspund astfel: 'Cred că ai notat un număr greşit. Eu sunt Amy, nu Will (Will Smith, n.r.). Misoginia este incredibilă", a spus actriţa americană.



Amy Schumer a dezvăluit că şi Poliţia din Los Angeles a contactat-o din cauza ameninţărilor pe care le-a primit în urma glumei făcute pe seama actriţei Kirsten Dunst. Ea a adăugat că gluma în sine era cunoscută şi acceptată de Kirsten Dunst încă dinainte de gala Oscar, iar ea s-a asigurat că toate "victimele" glumelor pe care urma să le rostească la gala premiilor Academiei de film americane erau înştiinţate din avans în legătură cu ele. Ea a precizat că l-a contactat inclusiv pe Leonardo DiCaprio pentru a-i descrie gluma pe care urma să o facă despre relaţiile pe care starul hollywoodian le-a avut de-a lungul anilor cu multe femei mai tinere, iar DiCaprio şi-a dat acceptul pentru acea remarcă.



De asemenea, Amy Schumer a clarificat în emisiunea prezentată de Howard Stern reacţia sa iniţială după ce Will Smith l-a pălmuit pe Chris Rock în timpul galei premiilor Oscar. Iniţial, actriţa a publicat un mesaj pe reţelele de socializare în care s-a declarat "tulburată şi traumatizată" de acel incident, însă mesajul ei a stârnit reacţii contrare faţă de aşteptările sale în spaţiul online, iar Amy Schumer a ţinut să explice mai bine sentimentele sale: "Oamenii au râs de mine pentru că am spus că am fost traumatizată. Nu cred că a fost traumatizant pentru mine. Cred că a fost traumatizant pentru noi toţi".

