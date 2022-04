Aurescu: Autoritățile române au decis redeschiderea Ambasadei la Kiev

Potrivit acestuia, reluarea efectivă a activităţii va avea loc în perioada următoare, imediat după ce pregătirile tehnice şi de securitate necesare vor fi finalizate.

The Romanian authorities have decided to reopen the Embassy of Romania🇷🇴 in Ukraine🇺🇦, in Kyiv. The activity of the Embassy will be resumed on the ground as soon as possible, after the necessary technical and security preparations will be finalized.— Bogdan Aurescu (@BogdanAurescu) April 19, 2022