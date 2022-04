De ce scutul de la Deveselu nu ar putea opri noile rachete nucleare ale lui Putin

Mai cunoscute în Occident și drept ”Satan-2”, rachetele intercontinentale RS-28 Sarmat au fost prezentate public prima dată în 2018. Pot transporta 10-15 focoase nucleare de până la 750 de tone fiecare - adică de 50 de ori mai mult decât bomba care a distrus Hiroșima. Ating viteze hipersonice (adică de peste 5 ori viteza sunetului), putând ajunge la 25.000 km/h (7km/s). Iar raza lor de acțiune este de 10.000 până la 18.000 de kilometri - între Moscova și Washington sunt mai puțin de 8.000 de kilometri.

Însă ce este mai îngrijorător pentru România este că viteza rachetelor Sarmat le-ar putea permite să treacă de sisteme defensive precum cel de la Deveselu. Aceste ”scuturi” sunt concepute împotriva rachetelor cu rază scurtă și medie de acțiune iar testele au arătat că pot intercepta și rachete intercontinentale; dar noua generație de rachete hipersonice este, cel mai probabil, o provocare prea mare.

🇷🇺 Successful launch of Sarmat intercontinental ballistic missile was held today at Plesetsk Cosmodrome from a silo launcher.



🚀📹 Here is HD footage. pic.twitter.com/lzmygsolp8— Минобороны России (@mod_russia) April 20, 2022