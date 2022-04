Rusia folosește delfini militari pentru apărarea bazei sale de la Marea Neagră

Imaginile din satelit de la baza din Sevastopol arată că două țarcuri pentru delfini ar fi fost mutate aici în februarie, chiar la începutul invaziei din Ucraina. Baza este vitală pentru Rusia, adăpostind flota Mării Negre, a cărei navă-amiral, Moskva, a fost recent scufundată. Mamiferele marine ar putea fi utilizate pentru protejarea acestei baze de eventuale atacuri submarine din partea forțelor ucrainene.

Trained Russian Navy Dolphins are Protecting Black Sea Naval Base, Satellite Photos Show - USNI News Images from @Maxarhttps://t.co/lFbNArGNkj pic.twitter.com/ZkOnwSwHLQ— U.S. Naval Institute (@NavalInstitute) April 27, 2022