Ucraina a blocat o treime din gazele rusești exportate în Europa de vest care tranzitau teritoriul său

Ucraina a blocat tranzitul gazelor ruseşti către Europa Occidentală în regiunea Lugansk, afirmând marţi că ocuparea teritoriului estic de către forţele ruse face imposibilă supravegherea fluxurilor, scrie Agerpres.

Decizia înseamnă că 32,6 milioane de metri cubi de gaz pe zi sunt pe cale să fie oprite, aproximativ o treime din exportul rusesc ce traversează zilnic teritoriul ucrainean, potrivit autorităţilor de reglementare ucrainene.

Ucraina a spus că ocupaţia a făcut imposibilă accesarea unui nod la Sohranovka şi direcţionarea gazului de-a lungul altor rute. A citat cel puţin un incident de "violenţă crescută".

🚨 major disruption announcement 🚨 As a result of the russian invasion, we are facing a force majeure situation at the transit point Sohranivka Further details on our website (in Ukrainian) https://t.co/E5gjAvuEWL

Gazprom a contestat explicaţia părţii ucrainene spunând că "nu are absolut nicio confirmare a unor cazurilor de violenţă crescută". A adăugat că nu există nicio modalitate tehnică de redirecţionare de-a lungul altor rute.

Europa este îngrijorată în legătură cu aprovizionarea cu gaze încă de la începutul invadării Ucrainei. Multe ţări vest-europene ar dori să pedepsească Rusia din punct de vedere economic pentru invazie, dar nu au o alternativă la gazul pe care Rusia îl furnizează; aceasta înseamnă că oferă finanţare unei ţări căreia îi impun sancţiuni economice.

❗️#Ukraine stops gas transit through the "Sohranivka" gas pipeline system due to loss of control over the #Novopskov compressor station in #Luhansk Region.



Almost a third of the transit to #Europe passed through this station. pic.twitter.com/LlpsJUwTCM