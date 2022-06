Polonia va majora de două ori salariul minim în 2023, a anunţat purtătorul de cuvânt al Guvernului, Piotr Muller, gospodăriile confruntându-se cu inflaţia ridicată, transmite Reuters, preluat de Agerpres.

De la 1 ianuarie 2023, salariul minim va creşte la 3.383 zloţi brut pe lună (738 euro) iar de la 1 iulie la 3.450 zloţi (752 euro). În prezent, salariul minim este de 3.010 zloţi (656 euro).



Oficiul de Statistică a anunţat recent că în mai rata inflaţiei în Polonia a urcat la 13,9%.



Guvernul de la Varşovia a introdus o serie de măsuri pentru a ajuta gospodăriile afectate de inflaţia ridicată, inclusiv reducerea TVA la zero la alimentele de bază, şi posibilitatea amânării plăţii ratelor de către cei care au credite ipotecare.



Conform Eurostat, 13 state membre din estul şi sudul UE aveau la începutul acestui an salarii minime sub 1.000 de euro pe lună: Bulgaria (332 euro), Letonia (500 euro), România (515 euro), Ungaria (542 euro), Croaţia (624 euro), Slovacia (646 euro), Cehia (652 euro), Estonia (654 euro), Polonia (655 euro), Lituania (730 euro), Grecia (774 euro), Malta (792 euro) şi Portugalia (823 euro).

Sursa foto: Unslpash

