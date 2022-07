Kremlinul ”probabil a ordonat supuşilor federali” (regiunile din Federaţia Rusă) să formeze batalioane de voluntari pentru a participa la invazia rusă în Ucraina, în loc de a declara mobilizare parţială sau totală, potrivit acestui think tank.

ISW îl citează în acest sens pe corespondentul de război şi bloggerul rus Maksim Fomin, care a declarat că Rusia a început o ”mobilizare a voluntarilor”, iar aceasta înseamnă că ”fiecare regiune trebuie să genereze cel puţin un batalion de voluntari”.

New: The #Kremlin likely ordered Russian “federal subjects” (regions) to form volunteer battalions to participate in the Russian invasion of #Ukraine, instead of declaring partial or full mobilization in #Russia.



